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Полиција тражи поштара у БиХ, није доставио више од 50 пензија

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08.09.2026 12:22

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Полиција тражи поштара у БиХ, није доставио више од 50 пензија
Фото: Envato/TrueTouchLifestyle

Полиција је расписала оперативну потрагу за С. Ј. (1995.) из Чапљине, чији је нестанак мајка пријавила у понед‌јељак, 7. септембра.

Према информацијама Херцеговина.инфо, ријеч је о поштару који живи у Вишићима. Незванично сазнају да на подручју Чапљине није достављено између 50 и 60 пензија које је преузео ради доставе. Тај податак засад није званично потврђен.

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Из МУП-а ХНК-а навели су да је нестанак пријављен Полицијској управи Чапљина у понед‌јељак око 10:30 сати. Према пријави мајке, њен се син у суботу, 5. септембра, у вечерњим сатима с пријатељима упутио у Мостар.

Посљедњи контакт с мајком имао у нед‌јељу

Мајка је полицији навела да је посљедњи контакт са сином остварила у нед‌јељу, 6. септембра, око 20:50 сати путем Воцапа, након чега се више није јављао на мобилни телефон.

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О случају је обавијештен дежурни д‌јелатник Од‌јела криминалистичке полиције ПУ Чапљина.

„Полицијски службеници подузимају потребне мјере и радње на проналаску особе и утврђивању свих околности

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Тагови :

Чапљина

поштар

потрага

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