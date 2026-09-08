Logo

Откривена "подземна" банка за прање новца: Ухапшено преко 20 особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 12:07

Коментари:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Шпанска полиција уз помоћ Европола ухапсила је 21 осумњичених за учешће у криминалној организацији, трговину дрогом и прање новца.

У Акцији која је спроведена у Шпанији 22. јула ове године, ухапшено је 15 осумњичених и издато је 19 међународних потјерница.

Међу ухапшенима налази се и вођа велике подземне банкарске мреже познатије као „Дубаи банка“.

Шпанске власти су идентификовале, заплијенила и замрзнуле имовину вриједну око 20 милиона евра, што укључује 48 некретнина вриједних више од 14 милиона евра, луксузна возила вриједна преко 1,6 милиона евра и 121 банковни рачун са 2,3 милиона евра.

Подземна Дубаи банка

Важно је напоменути да је срж истраге група за пренос новца позната као "Дубаи банка". Сумња се да је група за кратак период преносила велике количине новца на располагање криминалним организацијама у различитим земљама обезбеђујући финансијску инфраструктуру потребну за финансирање великих пошиљки дроге и премјештање криминалне имовине.

Како наводе из Европола, уместо физичког преноса новца преко граница, подземне банкарске мреже преко посредника (брокера) води евиденцију ко је коме дао или дугује новац, а затим се обавезе међусобно „поравнавају“ у различитим земљама.

Истражено је да је мрежа такође користила токене за аутентификацију готовинских трансакција. Јединствени идентификатор, често серијски број новчанице, могао је бити прослијеђен кроз ланац трансфера. Показивање одговарајућег идентификатора приликом преузимања готовине омогућавало је онима који су били укључени да провјере да ли је новац предат намијењеном примаоцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

банка

хапшење

Европол

криминална група

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Европол против екстремистичке мреже "The Com"

1 мј

0
Европол мигранти хапшење

Хроника

Разбијена криминална мрежа за кријумчарење мигрната: Петоро ухапшених, међу њима и два полицајца

1 мј

0
Акција Глобални ланац

Свијет

У великој акцији "Глобални ланац" ухапшено преко 1.000 особа

2 мј

0
Један од најтраженијих бјегунаца у Европи ухапшен је на Тенерифима

Свијет

Ухапшен Мађар осуђен за силовање: Грађани пријавили гдје се скривао

3 мј

0

Више из рубрике

Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Свијет

Још један ударац за купце са Темуа! Након царина, плаћаће се и овај трошак?

2 ч

0
Припадници непалске војске прегледају подручје оштећено бујичним поплавама у Дунгеу, округ Нувакот, Непал, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Спасиоци траже раднике у три тунела у Непалу: Унутра би их могло бити више од 100

3 ч

0
Музеј Реноара Француска

Свијет

Драма на Француској ривијери: Лопови украли четири слике из Музеја Реноара

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Свијет

Жестоко упозорење: Руски одговори на украјинске терористичке нападе имаће теже посљедице

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима