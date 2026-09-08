Откривена "подземна" банка за прање новца: Ухапшено преко 20 особа

Аутор:АТВ редакција
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Шпанска полиција уз помоћ Европола ухапсила је 21 осумњичених за учешће у криминалној организацији, трговину дрогом и прање новца.
У Акцији која је спроведена у Шпанији 22. јула ове године, ухапшено је 15 осумњичених и издато је 19 међународних потјерница.
Међу ухапшенима налази се и вођа велике подземне банкарске мреже познатије као „Дубаи банка“.
Шпанске власти су идентификовале, заплијенила и замрзнуле имовину вриједну око 20 милиона евра, што укључује 48 некретнина вриједних више од 14 милиона евра, луксузна возила вриједна преко 1,6 милиона евра и 121 банковни рачун са 2,3 милиона евра.
Важно је напоменути да је срж истраге група за пренос новца позната као "Дубаи банка". Сумња се да је група за кратак период преносила велике количине новца на располагање криминалним организацијама у различитим земљама обезбеђујући финансијску инфраструктуру потребну за финансирање великих пошиљки дроге и премјештање криминалне имовине.
Како наводе из Европола, уместо физичког преноса новца преко граница, подземне банкарске мреже преко посредника (брокера) води евиденцију ко је коме дао или дугује новац, а затим се обавезе међусобно „поравнавају“ у различитим земљама.
Истражено је да је мрежа такође користила токене за аутентификацију готовинских трансакција. Јединствени идентификатор, често серијски број новчанице, могао је бити прослијеђен кроз ланац трансфера. Показивање одговарајућег идентификатора приликом преузимања готовине омогућавало је онима који су били укључени да провјере да ли је новац предат намијењеном примаоцу.
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