Спасиоци траже раднике у три тунела у Непалу: Унутра би их могло бити више од 100

Аутор:АТВ редакција
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Спасиоци у Непалу усмјерили су потрагу на три тунела хидроелектрана за које вјерују да би у њима могло бити заробљено неколико десетина радника, саопштиле су власти у уторак, двије седмице након разорне поплаве у којој су погинуле стотине људи, док се хиљаде воде као нестале у Непалу и сусједној кинеској регији Тибету.
Најмање 11 хидроенергетских пројеката било је погођено 26. августа, када се глечер урушио у ријеку на граници Непала и Кине. Улази у тунеле тих пројеката били су затрпани наносима камења и муља, због чега људи који су тамо остали заробљени нису могли да изађу.
„Наша потрага усмјерена је на проналазак преживјелих, укључујући и оне у тунелима. Највише се усредсређујемо на хидроелектрану Чилиме, гдје вјерујемо да су људи заробљени јер су тамо постојали кантина, смјештај и обезбијеђена исхрана“, рекао је Ројтерсу Дхарма Раџ Упрети, начелник непалске управе за управљање катастрофама.
Тимови су такође усредсређени на тунеле хидроенергетских пројеката Горњи Тришули 3А и 3Б, који су повезани међусобним тунелом, рекао је Упрети.
„Кисеоник се у те тунеле доводи цијевима, а послали смо и нову опрему потребну за операцију отварања пролаза до њих“, рекао је он.
Непалски премијер Балендра Шах обећао је да спасилачке операције неће бити обустављене.
„Свјесни смо своје одговорности и осјетљивости ситуације. Хуманитарни дух непалског народа проводимо у дјело кроз операцију потраге и спасавања“, написао је у објави на друштвеним мрежама синоћ.
Од укупно 900 људи који се воде као нестали у хидроенергетским пројектима, њих око 121 могло би бити заробљено у тим тунелима, саопштили су јуче војни спасиоци. Остали су можда радили на другим дијеловима електрана, али не унутар огромне мреже тунела.
Посљедњих дана спасилачке екипе извукле су четири особе, међу којима и кинеског држављанина који је у суботу спашен из једног тунела. Остали су двојица радника хидроелектране спашена из другог тунела у петак, те Непалкиња која је у суботу извучена из своје затрпане куће.
У Непалу и Тибету погинуло је најмање 1.399 људи, док се више од 5.400 особа води као нестало. У тај број укључене су 43 особе погинуле на кинеској страни и 519 несталих, према подацима до суботе.
Ниједно од тијела пронађених на Тибету није припадало страним држављанима, објавила је кинеска државна новинска агенција Синхуа.
Кина и Непал саопштили су да су климатске промјене одговорне за урушавање глечера које је изазвало поплаве, преноси Индекс
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