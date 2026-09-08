Драма на Француској ривијери: Лопови украли четири слике из Музеја Реноара

Аутор:АТВ редакција
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Лопови су украли четири слике из Музеја Реноара на Француској ривијери од којих су једну одбацили током полицијске потјере, саопштио је Брајан Масон, градоначелник мјеста Кан сир Мер у којем је музеј налази.
Масон је рекао да су пљачкаши провалили у музеј јутрос прије 6.00 часова и однијели четири слике.
Он је додао да их је полиција уочила и прогонила, али да су побјегли.
Током потјере лопови су испустили једну од слика.
У Европи су све чешће пљачке умјетничких дјела уз употребу насиља, а специјализоване банде замијењене су ад хок опортунистима регрутованим преко друштвених мрежа, саопштено је раније из Европола.
Европол као примјер наводи пљачку музеја Лувр у Паризу у октобру прошле године, гдје су лопови пријетили чуварима и посјетиоцима и украли накит вриједан 88 милиона евра, преноси Срна
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