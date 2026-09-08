Жестоко упозорење: Руски одговори на украјинске терористичке нападе имаће теже посљедице

Аутор:АТВ редакција
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Русија је упозоравала Украјину да ће неизбјежно услиједити одговор на терористичке нападе на цивилне циљеве и да ће имати тешке посљедице, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров за онлајн пројекат „Сама Мењшова“.
„Упозоравали смо да ће украјински терористички напади на цивилне циљеве у Русији, укључујући рафинерије нафте, изазвати реакцију која ће бити далеко тежа за Украјину. То се сада и дешава“, нагласио је Лавров.
Дотичући се „темпа и дубине реторике“ у комуникацији Русије са њеним противницима, министар је нагласио да „најважнија ствар није реторика, већ стварни живот“.
„Користили смо реторику да јасно и недвосмислено упозоримо на читав низ ствари“, нагласио је он.
Једно такво упозорење Лавров је упутио Лондону.
„Британија, коју је представљао премијер Енди Бернам, рекла је да ће бити уз Украјину до краја. Пошто крај Украјине није срећан, жао ми је Британије“, рекао је Лавров.
Министар је поменуо и да је Украјина тражила од Турске да предложи мораторијум на нападе на бродове у Црном мору, али то се не може контролисати.
„Званичници почињу да говоре да неће преживјети зиму и да нешто мора да се предузме. Предложили су и увјерили Турке да на Црном мору уведу руско-украјински мораторијум на нападе на бродове који превозе цивилну робу. То је немогуће контролисати. То се већ догодило прије три године, када је генерални секретар УН Антонио Гутереш предложио црноморску иницијативу и ми смо је прихватили“, подсјетио је Лавров, а преноси Спутњик.
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