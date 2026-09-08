Logo

Жестоко упозорење: Руски одговори на украјинске терористичке нападе имаће теже посљедице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 09:58

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Русија је упозоравала Украјину да ће неизбјежно услиједити одговор на терористичке нападе на цивилне циљеве и да ће имати тешке посљедице, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров за онлајн пројекат „Сама Мењшова“.

„Упозоравали смо да ће украјински терористички напади на цивилне циљеве у Русији, укључујући рафинерије нафте, изазвати реакцију која ће бити далеко тежа за Украјину. То се сада и дешава“, нагласио је Лавров.

Дотичући се „темпа и дубине реторике“ у комуникацији Русије са њеним противницима, министар је нагласио да „најважнија ствар није реторика, већ стварни живот“.

„Користили смо реторику да јасно и недвосмислено упозоримо на читав низ ствари“, нагласио је он.

Једно такво упозорење Лавров је упутио Лондону.

„Британија, коју је представљао премијер Енди Бернам, рекла је да ће бити уз Украјину до краја. Пошто крај Украјине није срећан, жао ми је Британије“, рекао је Лавров.

Министар је поменуо и да је Украјина тражила од Турске да предложи мораторијум на нападе на бродове у Црном мору, али то се не може контролисати.

„Званичници почињу да говоре да неће преживјети зиму и да нешто мора да се предузме. Предложили су и увјерили Турке да на Црном мору уведу руско-украјински мораторијум на нападе на бродове који превозе цивилну робу. То је немогуће контролисати. То се већ догодило прије три године, када је генерални секретар УН Антонио Гутереш предложио црноморску иницијативу и ми смо је прихватили“, подсјетио је Лавров, а преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Сергеј Лавров

Украјина

Кијев

Коментари (0)

Више из рубрике

Нови скандал потреса Украјину: Главни државни тужилац дао оставку

Свијет

Нови скандал потреса Украјину: Главни државни тужилац дао оставку

3 ч

0
И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

Свијет

И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

4 ч

0
Огласила се водитељка коју су осудили на смрт вјешањем: "Кунем се Свемогућим Богом"

Свијет

Огласила се водитељка коју су осудили на смрт вјешањем: "Кунем се Свемогућим Богом"

5 ч

0
На табли је истакнуто обавјештење да је Ајфелов торањ затворен у 16 часова због топлотног таласа у Паризу, у суботу, 11. јула 2026. године.

Свијет

Затворен Ајфелов торањ, разлог је бизаран!

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима