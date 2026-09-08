Још једна трагедија у БиХ: Погинуо малољетни бициклиста

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је јутрос у Љубушком у саобраћајној несрећи, сазнаје портал „Аваза“.
Увиђај је у току.
„Засад званично могу изјавити да се јутрос око 7.00 часова у Улици Хрватских бранитеља у Љубушком догодила саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала. Увиђај је у току и више детаља биће познато након завршетка увиђаја“, потврђено је за „Аваз“ из Министарства унутрашњих послова ЗХК.
Незванично, у несрећи су учествовали бициклиста и моторно возило, а бициклиста је смртно страдао.
Ријеч је о малољетној особи, пише Аваз.
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