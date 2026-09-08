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Још једна трагедија у БиХ: Погинуо малољетни бициклиста

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08.09.2026 11:09

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Једна особа погинула је јутрос у Љубушком у саобраћајној несрећи, сазнаје портал „Аваза“.

Увиђај је у току.

„Засад званично могу изјавити да се јутрос око 7.00 часова у Улици Хрватских бранитеља у Љубушком догодила саобраћајна несрећа у којој је једна особа смртно страдала. Увиђај је у току и више детаља биће познато након завршетка увиђаја“, потврђено је за „Аваз“ из Министарства унутрашњих послова ЗХК.

Незванично, у несрећи су учествовали бициклиста и моторно возило, а бициклиста је смртно страдао.

Ријеч је о малољетној особи, пише Аваз.

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Подијели:

Тагови :

удес

малољетник

Херцеговац

Саобраћајна несрећа

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