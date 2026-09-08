Опасан вирус хара Србијом!

Аутор:АТВ редакција
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Број регистрованих случајева вируса Западног Нила у Србији порастао је на 37, након што је током протекле недјеље потврђено још 18 заражених особа.
Према најновијем извјештају Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, вирус који преносе комарци до сада је регистрован на подручју девет округа у Србији.
Посебно забрињава податак да је код 34 од укупно 37 обољелих развијен тежак облик болести, преноси Б92
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