Logo

Опасан вирус хара Србијом!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 10:50

Коментари:

0
Опасан вирус хара Србијом!
Фото: Envato/andreiuc88

Број регистрованих случајева вируса Западног Нила у Србији порастао је на 37, након што је током протекле недјеље потврђено још 18 заражених особа.

Према најновијем извјештају Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, вирус који преносе комарци до сада је регистрован на подручју девет округа у Србији.

Посебно забрињава податак да је код 34 од укупно 37 обољелих развијен тежак облик болести, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вирус Западног Нила

Србин

зараза

здравље

заражени

Коментари (0)

Више из рубрике

Пензионери са здравственим проблемима могу да остваре ова права

Србија

Пензионери са здравственим проблемима могу да остваре ова права

19 ч

0
Женске руке бацају дрва на ватру.

Србија

Псхички болесник запалио сестру, па претукао мајку

20 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Србија

Русија и Србија проширују ваздушни саобраћај: Српске авио-компаније лете до Калињинграда

21 ч

0
Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

Србија

Шта је патријарх Порфирије рекао на опијелу Ратку Младићу

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима