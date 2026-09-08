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Која је просјечна старост заражених од вируса Западног Нила?

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08.09.2026 11:33

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.
Фото: pexels/Shyamli Kashyap

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, на територији Републике Србије је, од почетка сезоне надзора, од 1. јуна до 6. септембра, регистровано је укупно 37 случајева оболевања од грознице Западног Нила, од чега су 34 случаја са неуроинвазивним обликом болести.

Случајеви су регистровани на територији девет округа: Града Београда (десет случајева), Јужнобачког (девет случајева), Шумадијског (пет случајева), Средњобанатског (четири случаја), Јужнобанатског (четири случаја), Сјевернобанатски (два случаја), Западнобачког (један случај), Расинског (један случај) и Браничевског (један случај) округа. Међу оболелима су 24 особе мушког и 13 особа женског пола. Просјечна старост обољелих је 66,7 година.

У сезони надзора 2026. године, закључно са 3. септембром 2026. године, у државама Европске уније (ЕУ) и Европског економског простора (ЕЕП) случајеви оболијевања од грознице Западног Нила код људи регистровани су у Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској, Немачкој, Аустрији, Холандији, Хрваткој, Кипру и Мађарској. У региону је оболијевање регистровано и у Северној Македонији и Албанији, наводи се у саопштењу,

Од почетка сезоне трансмисије 2026. године, закључно са 3. септембром, укупно је идентификовано 135 подручја захваћених вирусом Западног Нила у 13 европских земаља. Захваћена подручја су регистрована у: Италији (62), Грчкој (19), Румунији (17), Француској (13), Холандији (5), Хрватској (4), Шпанији (4), Мађарској (3), Северној Македонији (3), Њемачкој (2), Албанији (1), Аустрији (1) и Кипру (1).

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Осма жртва грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

У ових 13 земаља пријављено је укупно 1067 локално стечених случајева инфекције вирусом Западног Нила код људи: у Италији 516, Грчкој 284, Шпанији 88, Сјеверној Македонији 55, Румунији 56, Француској 36, Холандији 9, Хрватској 7, Кипру 6, Аустрији 4, Мађарској 3, Немачкој 2 и Албанији 1 случај.

Како се преноси грозница Западног Нила

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Цулекс пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра мјесеца.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примјена мјера личне заштите од убода комараца, и то:

илу-комарац-29062026

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- Употреба репелената на откривеним дијеловима тијела приликом боравка на отвореном.Ношење одјеће дугих рукава и ногавица, свијетле боје. Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одјећу.Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору. Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета. Редукција броја комараца у затвореном простору. По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен - препоруке су "Батута".

Препорука је и избјегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.

У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мјера превенције. У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном љекару, поручују из Института "Батут".

(телеграф)

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комарац

вирус Западног Нила

Србија

вирус

симптоми

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