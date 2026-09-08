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Додик: Јерусалимски патријарх жели да посјети Бањалуку

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08.09.2026 12:27

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Делегација Републике Српске у посјети Израелу
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик саопштио је да је Његова светост патријарх јерусалимски Теофил Трећи, са којим се данас састао у Јерусалиму, изразио жељу да посјети Бањалуку.

"Вјерујем да ћемо ту посјету организовати", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је навео да је јерусалимски патријарх упутио велике поздраве Његовом високопреосвештенству митрополиту бањалучком Јефрему.

"Нас повезује хришћанско-православна вјера, а Јерусалимска патријаршија симболизује читав православни свијет и показује бригу за све православне хришћане. Република Српска поштује ту важну улогу и остаје посвећена очувању наших светиња и православља у Светој земљи", нагласио је Додик.

Додик је искористио прилику и да прошета Јерусалимом рекавши да је на поменутом мјесту најбоље разумије да народи опстају онда када знају ко су, када чувају своју вјеру, своје светиње и своје коријене.

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Тагови :

Милорад Додик

патријарх Теофил Трећи

Јерусалим

Израел

Бања Лука

Коментари (3)

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