Додик: Јерусалимски патријарх жели да посјети Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик саопштио је да је Његова светост патријарх јерусалимски Теофил Трећи, са којим се данас састао у Јерусалиму, изразио жељу да посјети Бањалуку.
"Вјерујем да ћемо ту посјету организовати", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
У Јерусалиму сам се састао с Његовом светошћу патријархом јерусалимским Теофилом III, који је изразио жељу да посјети Бањалуку. Вјерујем да ћемо ту посјету организовати.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Упутио је велике поздраве митрополиту бањалучком Јефрему. Нас повезује хришћанско-православна вјера, а… pic.twitter.com/IS8ZMaC70g
Додик је навео да је јерусалимски патријарх упутио велике поздраве Његовом високопреосвештенству митрополиту бањалучком Јефрему.
"Нас повезује хришћанско-православна вјера, а Јерусалимска патријаршија симболизује читав православни свијет и показује бригу за све православне хришћане. Република Српска поштује ту важну улогу и остаје посвећена очувању наших светиња и православља у Светој земљи", нагласио је Додик.
Шетња Јерусалимом није обична шетња. Овдје се најбоље разумије да народи опстају онда када знају ко су, када чувају своју вјеру, своје светиње и своје коријене.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Јерусалим је мјесто које вас увијек врати тим вриједностима. pic.twitter.com/FMZbgJ1CP8
Додик је искористио прилику и да прошета Јерусалимом рекавши да је на поменутом мјесту најбоље разумије да народи опстају онда када знају ко су, када чувају своју вјеру, своје светиње и своје коријене.
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