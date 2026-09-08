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Њемачка остаје без гаса до краја јануара

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08.09.2026 13:24

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Њемачка складишта гаса могла би бити потпуно испражњена до краја јануара у случају оштре зиме, што би довело до несташице горива и за индустрију и за јавност, сугеришу подаци које је објавило удружење за складиштење гаса ИНЕС.

Складишта гаса у Њемачкој су попуњена само 53 одсто, што је најнижи ниво забиљежен почетком септембра откако се води евиденција, односно 15 година.

Према подацима ИНЕС-а, технички ће бити могуће напунити складишта до 77 одсто до 1. новембра.

Под нормалним температурним условима, пројектовано је да ће овај ниво складиштења гаса пасти на око 38 одсто до 1. априла. Међутим, у случају веома хладне зиме, складишта би била празна до краја јануара.

Према таквом сценарију, несташица гаса могла би да пређе 25 одсто одређеним данима, што значи да физички не би било довољно горива за све потрошаче.

"Међутим, под екстремно ниском температуром, ниво складиштења од око 77 одсто не би био довољан. У појединим данима у јануару, недостатак у снабдијевању могао би да пређе 25 одсто", наводи се у студији.

"Блумберг" је објавио јуче да њемачка Влада преговара са државним енергетским компанијама о обнављању резерви гаса, у настојању да избјегне директну интервенцију на тржишту, што би могло да изазове нестабилност цијена, преноси Срна

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Тагови :

Њемачка

гас

Гасовод

јануар

зима

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