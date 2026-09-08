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Затвара врата америчког тржишта још једном канадском производу

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08.09.2026 12:09

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да канадски произвођач авиона Бомбардиер више неће моћи да продаје своје производе у Сједињеним Америчким Државама уколико не почне да их производи у тој земљи.

Он је написао на својој друштвеној мрежи Truth Social да нема више продаје Бомбардијеа у Сједињеним Америчким Државама, пренио је Ројтерс.

Додао је да "њихови производи нису довољно добри".

"Ако желе наше тржиште, морају да производе овде и да престану да третирају Америку као касицу-прасицу", навео је Трамп.

Канада и Сједињене Америчке Државе већ су дуже вријеме у трговинском спору.

Најновија пријетња долази у тренутку озбиљно нарушених трговинских односа Вашингтона и Отаве.

Сједињене Америчке Државе су крајем августа увеле царину од 50 одсто на око 20 милијарди долара канадске робе, након што су трговински преговори две земље пропали, док је Канада најавила одговарајуће контрамере.

Спор је погодио више сектора, а Вашингтон је претходно уводио и посебне царине на канадски челик, алуминијум, аутомобиле и друге производе.

Канада, чији извоз у великој мери зависи од америчког тржишта, покушава да диверсификује трговинске односе, али Сједињене Америчке Државе и даље представљају њено далеко најважније извозно тржиште.

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Таг :

Доналд Трамп

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