Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

Аутор:АТВ редакција
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Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности, који је био отворен за пријаве од 9. јуна до 9. јула 2026. године.
Право пријављивања на конкурс имале су установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
Циљ конкурса је развој визуелне културе, као и пружање могућности установама да прошире и осавремене збирке.
Такође, на овај начин даје се допринос развоју умјетничке сцене, афирмишу домаћи визуелни умјетници, а битан сегмент је и повезивање умјетника са установама културе, кроз стварање узајамног дугорочног односа сарадње и подршке.
Важно је нагласити да су саме установе културе, руководећи се сопственим откупним политикама, дефинисаним приоритетима, као и капацитетима за чување умјетничких дјела, самостално креирале и доставиле Министарству своје откупне приједлоге, а на основу јавног позива, који су према пропозицијама конкурса биле дужне објавити, уважавајући принцип јавности рада.
Поштујући аутономију установа у сачињавању откупних приједлога, стручна комисија је на основу достављених откупних приједлога приступила коначном разматрању и завршном одлучивању.
Стручна комисија је вредновање пријава извршила на основу општих и посебних критеријума, а главни критеријуми на основу којих су вреднована достављена дјела су умјетнички квалитет и економска оправданост понуђених цијена откупа.
Такође, приликом одлучивања јасно су провучена три кључна фокуса. Први је децентрализације културе, односно откуп ликовних дјела за установе из мањих локалних заједница, како би се подстакао равноправан развој културног живота у свим дијеловима Републике Српске, други важан фокус је откуп дјела од умјетника који имају значај за локалну заједницу, а трећи је подршка млађој генерацији умјетника.
На основу одлуке Комисије, откупљена су дјела од 24 умјетника за 11 установа културе у укупном износу од 83.600,00 КМ.
Посебно треба истаћи да је Комисија дала приједлог финалних откупних цијена за умјетничка дјела, полазећи и уважавајући износе којe су формирали сами предлагачи, односно аутори.
Резултати конкурса доступни су на интернет страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.
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