Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

- Грађани Републике Српске заслужују да двојицу кандидата виде за истим столом, без саопштења, припремљених говора и страначких посредника. Да чују питање и одговор. Аргумент и контрааргумент. Да сами процијене ко познаје проблеме Републике Српске, ко има рјешења и ко је спреман да преузме одговорност. Изговор да Бранко Блануша због "обавеза" не може да учествује тек је једна флоскула. Кандидатура за предсједника Републике Српске није изборна кампања за дјечији вртић - носи и обавезу да се изађе пред грађане и политичког противника и одговори на тешка питања, а не да се сакрије. Јер предсједник Републике не смије бити човјек који бјежи од суочавања чим постане неугодно - каже Додик на Иксу.

Бранко Блануша није прихватио позив Радио-телевизије Републике Српске да се у телевизијској емисији суочи са Савом Минићем.

Саво Минић јесте.

То је неоспорна чињеница.



Грађани Републике Српске заслужују да двојицу кандидата виде за истим столом, без саопштења, припремљених… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026

Каже да посао предсједника није да се склања од проблема, противника и тешких питања.

- Посао предсједника је да преузима обавезе, подноси притиске и ударце и, када је најтеже, доноси добре и одговорне одлуке за Републику Српску. Зато ово није само питање једне телевизијске емисије. То је питање политичке храбрости - или њеног потпуног недостатка - човјека који тражи повјерење грађана да обавља једну од најодговорнијих функција у Републици Српској. Блануша је већ током процеса кандидовања показао колебљивост и недостатак одлучности. Сада, када је добио прилику да пред цијелом Републиком Српском стане наспрам противкандидата и покаже шта зна, шта заступа и шта нуди - поново бјежи - каже он.

Пита, "колико пута кандидат за предсједника може да се склони и сакрије прије него што грађани имају право да питају: од чега заправо бјежи Бранко Блануша? Од дебате? Од питања? Од одговорности?"

- Ако желите да будете предсједник Републике Српске, због које "обавезе" немате храбрости да грађанима Републике Српске представите своје ставове у директној дебати с противкандидатом? Саво Минић је свој одговор дао - прихватио је. Очекујемо да и Бранко Блануша престане да се прави недоступним и прихвати телевизијски дуел на једном од симбола самосталне Републике Српске - Радио-телевизији Републике Српске. Они који се плаше сучељавања, плаше се аргумената. А они који се плаше аргумената, не смију водити Републику Српску - наводи Додик.

Република Српска Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

Подсјећамо, Радио-телевизија Републике Српске у петак, 4.септембра је упутила званичне дописе изборним штабовима кандидата за предсједника Републике Српске, СНСД-а Саве Минића и СДС-а Бранка Блануше, са позивом да РТРС, као јавни медијски сервис Републике Српске, организује телевизијску емисију кандидата за предсједника Републике Српске.