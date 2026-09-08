Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Блануша није прихватио позив Радио-телевизије Републике Српске да се у телевизијској емисији суочи са Савом Минићем. Саво Минић јесте. То је неоспорна чињеница, каже лидер СНСД Милорад Додик.
- Грађани Републике Српске заслужују да двојицу кандидата виде за истим столом, без саопштења, припремљених говора и страначких посредника. Да чују питање и одговор. Аргумент и контрааргумент. Да сами процијене ко познаје проблеме Републике Српске, ко има рјешења и ко је спреман да преузме одговорност. Изговор да Бранко Блануша због "обавеза" не може да учествује тек је једна флоскула. Кандидатура за предсједника Републике Српске није изборна кампања за дјечији вртић - носи и обавезу да се изађе пред грађане и политичког противника и одговори на тешка питања, а не да се сакрије. Јер предсједник Републике не смије бити човјек који бјежи од суочавања чим постане неугодно - каже Додик на Иксу.
Бранко Блануша није прихватио позив Радио-телевизије Републике Српске да се у телевизијској емисији суочи са Савом Минићем.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Саво Минић јесте.
То је неоспорна чињеница.
Грађани Републике Српске заслужују да двојицу кандидата виде за истим столом, без саопштења, припремљених…
Каже да посао предсједника није да се склања од проблема, противника и тешких питања.
- Посао предсједника је да преузима обавезе, подноси притиске и ударце и, када је најтеже, доноси добре и одговорне одлуке за Републику Српску. Зато ово није само питање једне телевизијске емисије. То је питање политичке храбрости - или њеног потпуног недостатка - човјека који тражи повјерење грађана да обавља једну од најодговорнијих функција у Републици Српској. Блануша је већ током процеса кандидовања показао колебљивост и недостатак одлучности. Сада, када је добио прилику да пред цијелом Републиком Српском стане наспрам противкандидата и покаже шта зна, шта заступа и шта нуди - поново бјежи - каже он.
Пита, "колико пута кандидат за предсједника може да се склони и сакрије прије него што грађани имају право да питају: од чега заправо бјежи Бранко Блануша? Од дебате? Од питања? Од одговорности?"
- Ако желите да будете предсједник Републике Српске, због које "обавезе" немате храбрости да грађанима Републике Српске представите своје ставове у директној дебати с противкандидатом? Саво Минић је свој одговор дао - прихватио је. Очекујемо да и Бранко Блануша престане да се прави недоступним и прихвати телевизијски дуел на једном од симбола самосталне Републике Српске - Радио-телевизији Републике Српске. Они који се плаше сучељавања, плаше се аргумената. А они који се плаше аргумената, не смију водити Републику Српску - наводи Додик.
Република Српска
Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем
Подсјећамо, Радио-телевизија Републике Српске у петак, 4.септембра је упутила званичне дописе изборним штабовима кандидата за предсједника Републике Српске, СНСД-а Саве Минића и СДС-а Бранка Блануше, са позивом да РТРС, као јавни медијски сервис Републике Српске, организује телевизијску емисију кандидата за предсједника Републике Српске.
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