Аутор:АТВ редакција
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Бројни медији јутрос су објавили информацију о нестанку поштара из Чапљине, тачније из насеља Вишићи. Његов нестанак полицији је пријавила мајка након што јој се посљедњи пут јавио у недјељу.
У јавности су се појавиле непотврђене информације да би нестанак могао бити повезан с приближно 50 до 60 пензија, укупне вриједности око 27.000 КМ, које наводно нису подијељене корисницима на подручју Чапљине. За сада нема службене потврде да је поштар присвојио новац нити да се против њега води поступак због тога.
Према информацијама које је добила редакција портала GPMaljevac.com, нестали поштар у међувремену се јавио породици и навео да се тренутно налази у Бангкоку с дјевојком.
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Више детаља требало би бити познато након службеног очитовања полиције и других надлежних институција.
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