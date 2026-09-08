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Нестали поштар из БиХ јавио се из Бангкока: Наводно се налази с д‌јевојком

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08.09.2026 13:25

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Нестали поштар из БиХ јавио се из Бангкока: Наводно се налази с д‌јевојком
Фото: Envato/TrueTouchLifestyle

Бројни медији јутрос су објавили информацију о нестанку поштара из Чапљине, тачније из насеља Вишићи. Његов нестанак полицији је пријавила мајка након што јој се посљедњи пут јавио у нед‌јељу.

У јавности су се појавиле непотврђене информације да би нестанак могао бити повезан с приближно 50 до 60 пензија, укупне вриједности око 27.000 КМ, које наводно нису подијељене корисницима на подручју Чапљине. За сада нема службене потврде да је поштар присвојио новац нити да се против њега води поступак због тога.

Према информацијама које је добила редакција портала GPMaljevac.com, нестали поштар у међувремену се јавио породици и навео да се тренутно налази у Бангкоку с д‌јевојком.

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Више детаља требало би бити познато након службеног очитовања полиције и других надлежних институција.

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Тагови :

поштар

Bankok

Нестанак

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