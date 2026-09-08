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Мушкарац смртно страдао након пада у Сарајеву, сумња се да је скочио

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08.09.2026 13:08

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Мушкарац смртно страдао након пада у Сарајеву, сумња се да је скочио
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву је дошло до трагичног случаја у којем је настрадала једна мушка особа, због чега се велики број полицајаца налази на Маријин Двору.

Према првим информацијама, мушкарац је смртно страдао услијед пада са зграде тржног центра.

На мјесто догађаја су одмах по дојави упућене екипе Хитне медицинске помоћи, али су, нажалост, могле само констатовати смрт.

Незванично, ради се о самоубиству.

Припадници Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево осигурали су подручје око тржног центра и тренутно врше увиђај.

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Тагови :

Сарајево

Самоубиство

Полиција

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