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Још један ударац за купце са Темуа! Након царина, плаћаће се и овај трошак?

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08.09.2026 10:18

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Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.
Фото: V H/Pexels

Увођење царина од 3 евра на мале пошиљке из Кине у прва два мјесеца у Хрватској резултирало је значајним падом поруџбина, указују недавно објављени подаци.

Како наводе из Царинске управе, а преноси Пословни.хр, број декларација за мале пошиљке из „трећих земаља“ пао је за 44 одсто.

У истом периоду прошле године евидентирано је готово 67.000 таквих декларација, док је ове године било 37.500, док је наплаћено више од 214.000 евра.

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Како најављује Пословни, Европска унија иде корак даље, што би додатно могло да смањи „опсесивну“ куповину Хрвата са Темуа и сличних кинеских сајтова.

Наиме, како наводе, ЕУ припрема реформу царинског система. Због великог броја пакета који свакодневно улазе на подручје Уније планира се и увођење нове накнаде за руковање.

"Ради се о накнади која би се плаћала царинској служби с обзиром на то да велик број таквих пошиљки улази на царинско подручје ЕУ-а, па тако и Хрватске. Смисао је да би се одређена давања и трошкови царинске службе покрили том накнадом за руковање", појаснила је Мелита Буљан из Царинске управе.

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Иако су формални царински дужници платформе преко којих се роба продаје, у пракси би се и тај додатни трошак могао прелити на купце. То би значило три евра царине по врсти робе, уз додатну накнаду за руковање.

Колико би она износила, тек треба да пропише Европска комисија.

– На различите начине покушава се доскочити томе да се масовно купују производи који су јефтини, неквалитетни и које ми не можемо контролисати. У Европску унију с кинеског тржишта сваке године дође више од четири милијарде пакета. Нема тог инспекцијског наџора који то може ставити под контролу – рекла је Биљана Борзан, заступница у Европском парламенту.

Идеја је да наплата нове накнаде почне у новембру, али све зависи од правила која тек треба да буду усвојена, преноси Телеграф.

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