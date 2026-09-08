Раскомадане краве пронађене без капи крви: Сточари у паници, једна ствар је мистерија

Аутор:АТВ редакција
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Велики број грла стоке пронађен је мртав широм удаљених дијелова Орегона, крв им је очигледно исцијеђена, а вимена, језици или гениталије уклоњени чистим резовима попут оних направљених скалпелом.
Нема знакова борбе, нема трагова око трупова, нити откинутог меса или трагова зуба које обично остављају предатори.
Процјењује се да је у посљедњих пола вијека широм САД пријављено више од 10.000 случајева сакаћења стоке, што је довело до теорија о култовима, тајним владиним експериментима, НЛО-има и митским бићима попут чупакабре.
Сада нови документарни филм „Ниједна кап крви“, доступан за стримовање ове седмице на „Амазон прајм видеу“, истражује тајанствени феномен и недавни низ случајева у удаљеном округу Харни у Орегону.
Cows found mutilated and drained of every drop of blood across remote Oregon... and baffled deputy has a chilling theory https://t.co/nNbA3GjjMg— Daily Mail (@DailyMail) September 6, 2026
Мистерија се појачала у фебруару 2021. године, када је једна осакаћена крава откривена на ранчу, након чега је пронађено још шест грла широм округа са дијеловима тијела који су недостајали и, наводно, без иједне капи крви, преноси „Дејли мејл“.
Један локални полицајац признаје у филму да су га збуњујући докази чак навели на необично објашњење:
„Моје лично мишљење, то су ванземаљци.“
Власти нису пронашле ништа што би указивало на предаторе, крадљивце стоке или отровне биљке, док су локални ветеринари рекли да ране више личе на посјекотине скалпелом него на животињске угризе.
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Па ипак, филмски ствараоци Џексон Деверо и Лахлан Хинтон кажу да је одсуство одговора открило дубљу кризу са којом се суочавају преоптерећене власти и сточарска заједница која се већ бори да очува свој начин живота.
Округ Харни је девети по величини округ у САД по површини, према Девероу, а његова стока је у односу 14 према један, што значи да је бројчано има више него становништва. До његових огромних, изолованих ранчева полицајцима може бити потребно сатима да стигну, што истражитељима даје мало наде да ће сачувати доказе када се пријави још један леш.
Деверо, аустралијски филмски стваралац са сједиштем у Њујорку, чуо је за сакаћења од пријатеља у рок бенду на турнеји који су чули извјештај орегонског радија о шест угинулих говеда.
Он и Хинтон контактирали су новинарку Ану Кинг, која је извјештавала о случајевима и придружила се документарцу као продуценткиња. Интервјуисали су полицију, сточаре, пољопривредне раднике, младе становнике и старосједиоце.
„Дјеловало је веома кинематографски и веће од једноставног виралног елемента мистерије“, рекао је Деверо.
„Управо ти пространи пејзажи носе ову мистерију која се надвија над њима.“
Документарни филм фокусира се на описе који се понављају у бројним случајевима: чини се да су се животиње једноставно срушиле, не остављајући никакве трагове земље или копита који би указивали на насилну борбу. Њихови језици, вимена или репродуктивни органи недостају, али нема озбиљне штете која се очекује од стрвинара.
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Сточар Клинт Вивер у почетку је вјеровао да је један мртав бик убијен док се борио са другом животињом.
„Прво смо мислили да се само бикови боре, па смо то некако приписали смрти“, рекао је Вивер и додао:
„А онда смо пронашли још једног. А онда смо почели да их посматрамо много пажљивије и примијетили да су им тестиси и репродуктивни органи нестали. Онда смо се возили уз поток и пронашли остатак њих.“
„И било је исто: тестиси, репродуктивни органи, понекад и језици су нестали. А онда смо знали да се нешто дешава, па смо позвали полицију.“
Очигледно одсуство крви код животиња један је од најзагонетнијих детаља и инспирисало је наслов документарног филма.
Истражитељи нису пронашли трагове или доказе да је стока појела смртоносну биљку, рекао је Деверо. Локални ветеринари су такође одбацили нападе предатора као објашњење јер би животиња која гризе и кида месо оставила видљиво другачију штету.
„Ово изгледа као скалпел“, рекао је Деверо о ранама. „Веома је прецизно.“
У почетку је сумњао да природни узроци или инсекти могу објаснити смрт. Али сточари свакодневно прате своју стоку и генерално препознају знаке да је животиња болесна, рекао је, остављајући га све несигурнијим како је свако потенцијално објашњење наилазило на још један супротстављени детаљ.
Слична сакаћења пријављена су широм САД, Канаде и Мексика од краја 1960-их. Лосови и јелени такође су наводно пронађени са сличним повредама.
Овај феномен развио је оно што је Деверо описао као култни статус унутар паранормалне заједнице. Линда Молтон Хау је у свом документарном филму „Чудна жетва“ из 1980. године истражила тврдње да су ванземаљци одговорни.
Многи становници округа Харни ипак сумњају на људске нападаче. Њихове теорије укључују људе који користе отровне стријеле за онеспособљавање стоке прије него што јој исциједе крв и изваде органе у ритуалне или недозвољене сврхе, иако истражитељи нису открили никакве доказе који поткрепљују те идеје.
Деверо вјерује да теорије о НЛО-има и паранормалним појавама опстају јер су становници и истраживачи провели отприлике 50 година суочавајући се са истим узнемирујућим детаљима, а да нису пронашли конвенционалан одговор.
Службеник шерифове службе округа Харни, Мет Елиби, рекао је да су он и шериф разматрали објашњења која укључују обожаваоце ђавола и окултизам. Али наизглед немогуће околности навеле су га да размишља о нечему још необичнијем.
„Моје лично мишљење је да су то ванземаљци. Не знам како другачије да то објасним“, рекао је Елиби.
„Да ли вјерујем у ванземаљце? Не знам. Не вјерујем да смо једина интелигентна врста у нашем универзуму.“
Он је поставио питање да ли би непозната тајна операција могла да посједује способност убијања и сакаћења животиња без остављања доказа, додајући:
„Осим ако не постоји нека супертајна група за вјеверице која је у стању да ради ове ствари, не знам шта би друго могло бити.“
Филмски ствараоци пронашли су извјештаје шерифове канцеларије о сакаћењу стоке који датирају из 1970-их. Деверо је рекао да су њихови описи „готово ријеч по ријеч“ исти као и извјештаји написани више од 50 година касније.
Дио проблема је практичне природе. Полицајци могу путовати два сата да би испитали нови случај, само да не пронађу трагове, физичке доказе или очигледан узрок смрти. Затим морају да усмјере пажњу на непосредније злочине, остављајући истрагу о стоци неријешеном док се не пронађе друга животиња.
Покушаји да се координишу истраге између различитих округа и агенција такође нису успјели да дају коначно објашњење.
Документарни филм повезује мистерију са сточарском културом за коју Деверо вјерује да се приближава раскрсници. Породице раде нон-стоп на огромним имањима док се питају да ли ће млађе генерације, сада повезане са животом ван округа путем интернета, наставити да управљају ранчевима.
Редитељи су скептично приступили пројекту, али је Деверо признао да пејзаж може учинити да чак и невјероватна објашњења дјелују могућим.
„Зауставите се, погледате около и не видите ништа осим крављих очију и црнила као смола на небу. У том тренутку, осјећате да се тамо у овим пејзажима може догодити било шта“, закључује Деверо.
(Телеграф)
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