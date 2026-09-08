Какав удар за Најк! Испали из 100 великих компанија

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Амерички произвођач спортске опреме Најки ће 21. септембра испасти из индекса S&P 100, који обухвата 100 великих и реномираних компанија из ширег индекса S&P 500 и служи као показатељ кретања водећих америчких корпорација.
Вриједност његових акција преполовила се за само годину дана, а тржишна капитализација компаније пала је на приближно 57 милијарди долара. Овај некадашњи симбол снаге америчког сектора потрошње остаће у саставу ширег индекса S&P 500, али више неће бити међу највећим и најпознатијим америчким компанијама које чине тај ужи берзански индекс.
Искључење из индекса представља симболичан ударац који потврђује вишегодишње лоше пословне резултате компаније Најки. На пословање компаније негативно су утицали превелика зависност од старих линија производа, неуспјешна стратегија директне продаје потрошачима, ослабљени односи са партнерима у велепродаји и све јача конкуренција брендова као што су Хока (Hoka) и Он (On), уз истовремено слабљење пословања на кинеском тржишту.
Промјене у саставу индекса S&P 100 такође указују на ширу промјену на тржишту: инвеститори све више дају предност технолошким компанијама и инфраструктури повезаној са вјештачком интелигенцијом, науштрб традиционалних гиганата у сектору потрошачких добара.
Четири технолошке компаније из ширег индекса S&P 500 сада улазе у групу од 100 највећих: Дел технолоџиз (Dell Technologies), Пало Алто нетворкс (Palo Alto Networks), Ариста нетворкс (Arista Networks) и СанДиск (SanDisk).
Ово додатно мијења структуру индекса S&P 100 у корист произвођача чипова, рачунарске инфраструктуре, мрежне опреме и рјешења за сајбер-безбједност. Компанија Ариста нетворкс производи мрежне прекидаче (switches) који повезују центре података за вјештачку интелигенцију, док СанДиск, који се прошле године издвојио из компаније Вестерн дигитал (Western Digital), производи флеш меморију.
Пало Алто нетворкс послује у области сајбер-безбједности, а Дел је један од највећих свјетских произвођача сервера и рачунарске опреме. Све четири компаније имају користи од снажног инвестиционог циклуса повезаног са изградњом инфраструктуре за вјештачку интелигенцију.
Акције компаније Најки завршиле су трговање у петак на нивоу од 38,40 долара, што је њихова најнижа вриједност у посљедњих 12 година. Током протекле године акције су изгубиле приближно половину своје вриједности, а око 76 процената у периоду од пет година.
Тржишна вриједност компаније пала је са око 264 милијарде долара крајем 2021. године на приближно 57 милијарди долара, док је индекс S&P 100 у истом периоду порастао за 83 процента. Ова промјена имаће и непосредне посљедице по тржиште, јер ће фондови који прате индекс S&P 100 морати да купе акције нових чланица индекса и продају акције компанија које из њега излазе. Сходно томе, акције компаније СанДиск порасле су одмах након објављивања ових промјена.
Нагли пад цијене акција значајно је снизио тржишна очекивања и промијенио структуру акционара компаније Најки. Неки инвеститори који су купили акције због њиховог сталног раста изашли су из трговине, док акције сада постају привлачније онима који траже потцијењене компаније са потенцијалом за опоравак.
Такви инвеститори заузимају позицију супротну преовлађујућем тржишном расположењу, кладећи се да је већи дио лоших вијести већ урачунат у цијену. Уколико Најки стабилизује продају, поврати профитне марже и поново придобије купце, чак и скромно побољшање резултата могло би да доведе до раста цијене акција. Међутим, ризик лежи у томе што ниска цијена сама по себи није довољна: ако приходи и тржишни удио наставе да опадају, акције би могле додатно да изгубе на вриједности.
Истовремено, руководство компаније Најки покушава да оствари преокрет обнављањем односа са пословним партнерима и лансирањем нових производа. Међутим, компанија тек треба да докаже да је задржала конкурентску предност и да поново придобије наклоност купаца, нарочито у Кини.
Упркос генерално слабијим резултатима у фискалној 2026. години, Најки биљежи снажан раст продаје опреме за трчање, која већ пет узастопних квартала остварује двоцифрене стопе раста. То указује на то да проблем можда не лежи у снази бренда, већ у понуди производа и присуству на тржишту. Сматра се да компанија мора да унаприједи свој ланац снабдијевања, повећа продају по пуној цијени и оствари пројектовани раст профита како би обезбиједила позитиван поврат улагања стрпљивим инвеститорима.
Препознатљивост бренда никада није била проблем за Најки. Ипак, тржишни аналитичари закључују да ће успјех компаније зависити од тога хоће ли се потрошачи поново одлучити за Најкијеве производе прије него за оне које нуде конкуренти.
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