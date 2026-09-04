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Криза достиже врхунац: Фолксваген у великом проблему

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04.09.2026 19:30

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На овој фотографији од 13. априла 2018. године, лого Фолксвагена је испред зграде компаније у Волфсбургу, у Њемачкој.
Фото: Tanjug/AP/Michael Sohn

Њемачки аутомобилски гигант Фолксваген укинуће око 100.000 радних мјеста широм свијета, након што су се управа и синдикати договорили о отпуштању још 50.000 радника до 2030. године, изјавио је генерални директор компаније Оливер Блуме.

"Фолксваген се, као и велики дио њемачке индустрије, суочава са озбиљном финансијском и оперативном кризом, након што су профитне марже драстично пале", навео је Блуме, преноси "Раша тудеј".

Као један од кључних фактора навео је губитак приступа руским енергентима и све већу конкуренцију из Кине.

Групација Фолксваген већ је започела процес отпуштања око 50.000 радника у својим компанијама Фолксваген, Ауди и Порше, као и у компанији за аутомобилски софтвер Каријад, углавном кроз добровољне одласке и пријевремено пензионисање, преноси Срна.

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Тагови :

Фолксваген

Њемачка ауто индустрија

Њемачка

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