Криза достиже врхунац: Фолксваген у великом проблему

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки аутомобилски гигант Фолксваген укинуће око 100.000 радних мјеста широм свијета, након што су се управа и синдикати договорили о отпуштању још 50.000 радника до 2030. године, изјавио је генерални директор компаније Оливер Блуме.
"Фолксваген се, као и велики дио њемачке индустрије, суочава са озбиљном финансијском и оперативном кризом, након што су профитне марже драстично пале", навео је Блуме, преноси "Раша тудеј".
Као један од кључних фактора навео је губитак приступа руским енергентима и све већу конкуренцију из Кине.
Групација Фолксваген већ је започела процес отпуштања око 50.000 радника у својим компанијама Фолксваген, Ауди и Порше, као и у компанији за аутомобилски софтвер Каријад, углавном кроз добровољне одласке и пријевремено пензионисање, преноси Срна.
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