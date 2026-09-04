Обистиниле се лоше најаве: Поскупио пелет, и то није све

Аутор:АТВ редакција
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Лоше најаве за кућне буџете грађана БиХ су се обистиниле. Цијене појединих врста огријева, међу којима и пелет, у посљедње вријеме знатно су нарасле - 60 одсто.
Уз раст цијена горива, најаве могућих корекција цијена електричне енергије и све већи притисак европског ЦБАМ механизма на домаћу привреду, отвара се и питање дугорочне енергетске безбједности земље.
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Енергетски стручњак Алмир Бечаревић у разговору за "Н1" упозорава да би већ у четвртом кварталу требало доћи до повећања цијене плина, док је пелет већ знатно поскупио.
"У четвртом кварталу доћи ће до повећања цијене плина. Тренутно имате експлозију цијене пелета. Пелет је поскупио за 50 до 60 одсто. Што се тиче плина, он је до сада поскупио за 25 одсто и наставиће расти", казао је Бечаревић.
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Раст цијена, како наводи, није заобишао ни електричну енергију, а очекује да ће се тај тренд наставити.
"Што се тиче електричне енергије, она је поскупјела око 17 одсто. И нека нико не сумња да ће цијене ићи даље. Цијена горива је од фебруара порасла за 40 одсто", рекао је.
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