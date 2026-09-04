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Бијела кућа покренула веб-сајт са играма заснованим на Трамповој политици

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04.09.2026 15:50

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Бијела кућа покренула је веб-сајт са класичним аркадним видео-играма инспирисаним идеологијом покрета МАГА, коју заступа амерички предсједник Доналд Трамп.

Тренутно је доступно пет игара. Све су политичке адаптације познатих аркадних игара.

"Тетрис" је замијењен игром "Изгради зид", у којој играч мора да брани границу од прилива илегалних миграната.

Игра "Змија" претворена је у игру у којој полицајац, који подсјећа на америчког директора царинских служби Тома Хомана, прикупља мигранте дуж границе са Мексиком.

"Флепи брд" преименован је у "Флепи бил", у којем играч управља орлом који носи Трампов "Велики предивни закон" изнад Националног мола у центру Вашингтона.

Поред тога, на веб-сајту се налазе игре у којима корисници треба да разврставају школске оброке у оквиру иницијативе "Учинимо Америку поново здравом" и прикупљају "Трампове токене" за инвестиционе рачуне за дјецу, програм који је амерички предсједник покренуо у децембру 2025. године.

На сајту се наводи да је у припреми још једна игра, али датум њеног објављивања и детаљи за сада нису саопштени.

Бијела кућа је на "Иксу" објавила линк ка сајту и промотивни видео, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Игрице

Доналд Трамп

Бијела кућа

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