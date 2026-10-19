Власти у Француској увеле полицијски час

Аутор:АТВ редакција
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Француске власти увеле су полицијски час за све грађане у појединим дијеловима Париза, на Тргу Републике и у улицама око четврти Ал, у 1. арондисману, који ће бити на снази од 22 часа вечерас до шест сати ујутру, јавља телевизија БФМ.
Мјера се не односи само на малољетнике, а уведена је након нереда који су избили током викенда на маргинама протеста одржаних широм Француске.
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Градоначелник Париза Емануел Грегоар оцијенио је раније данас да ће се у Француској дешавати насиље, пљачке и паљења јавних зграда све док власт не буде дала политички одговор на кризу.
Он је током обраћања окупљеним грађанима испред Градске куће казао да је неопходно направити план и разговарати са средњошколцима и студентима који посљедњих недјеља протестују широм земље тражећи већа улагања у образовни систем, пренио је Фигаро.
"Морамо да радимо на прецизнијој платформи са захтјевима како бисмо поставили услове за излазак из кризе. Позивам премијера Себастијана Лекорнеа да преузме ову тему и започне преговоре са средњошколским, студентским и радничким организацијама", рекао је градоначелник.
Талас масовних протеста у Француској почео је средином септембра као локални штрајк и бунт ученика и наставника у једној средњој школи у сиромашнијем предграђу Париза, а повод су били лоши услови у просвети, хроничан недостатак професора, пренатрпане учионице и запуштене школске зграде.
Протести су се проширили на средње школе и факултете широм земље, а праћени су масовним блокадама и сукобима са полицијом.
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Демонстрацијама су се придружили синдикати, родитељи и активисти некадашњег покрета ''Жути прслуци'', а првобитним захтјевима за реформу образовања прикључили су се и масовни улични протести против високих трошкова живота, раста цијена горива и владиних мјера штедње, преноси Политика.
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