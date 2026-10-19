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Откријте које шишке најбоље пристају вашем облику лица

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19.10.2026 21:02

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Шишке дјевојка
Фото: Pexels/Sydney Sang

Шишке су безвременски тренд,а без обзира да ли је ваша коса равна, коврџава или негдје између, постоје различите технике како би ваше шишке беспријекорно употпуниле текстуру ваше косе.

Поред текстуре косе, важно је да фризер обрати пажњу и на облик вашег лица како би све добило савршену усклађеност.

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Округло лице

Округла лица карактерише пуноћа и ширина на јагодицама заједно са меком, заобљеном брадом. Ширина и дужина округлог лица су обично пропорционалне, а чело и линија вилице су мање изражени. Ако имате округло лице са меким облинама и широким челом, стајаће вам дуге, бочне шишке које почињу на сљепоочницама како бисте створили илузију дужине. ‍

Овално лице

Овална лица имају уравнотежене пропорције са благо закривљеном линијом вилице. Овално лице је дуже него што је широко и има њежно заобљену линију. Чело је нешто шире од браде, а јагодице су обично високе и добро дефинисане. Овај облик се сматра најсвестранијим и најласкавијим. Ако имате овално лице, можете да носите различите стилове шишки. Избор је на вама.

Квадратни облик

Квадратна лица имају јаку вилицу, широко чело и равну или четвртасту линију. Ширина чела, јагодица и линије вилице су приближно исте, стварајући квадратни изглед. За вас су меке, танке шишке које почињу мало изнад обрва.

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Срцолико лице

Лица у облику срца карактеришу шире чело и јагодице које се сужавају до уже, шиљате браде, стварајући облик који подсјећа на срце или обрнути троугао. Чело је типично најшири дио лица, док је линија вилице уска. Овај облик лица се често сматра женственим. Ако имате лице у облику срца, дуге, бочне шишке које почињу од јагодица ће вам одлично стајати.

(НовостиМагазин)

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мода

тренд

Фризура

Коса

шишке

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