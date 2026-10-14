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Ове чизме су савршене за ниске жене: Издужују фигуру и лако се уклапају

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14.10.2026 09:06

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Софистициране бордо чизмице са блок-штиклом на стилској црвеној позадини.
Фото: osé Martin Segura Benites/Pexels

Ако тражите јесење чизме које се лако комбинују, удобне су за свакодневно ношење и визуелно издужују ноге, обратите пажњу на челси модел са блок петом.

Челси чизме већ сезонама не излазе из моде, а током јесени посебно долази до изражаја њихова практичност. Захваљујући једноставном дизајну, лако се комбинују уз фармерке, панталоне, сукње и хаљине. Стабилна блок пета додаје неколико центиметара висине и пружа бољи ослонац од танких потпетица

Банкомат / Илустративна фотографија

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Челси чизме са блок петом визуелно издужују ноге

За ниске жене добар избор су модели са нешто вишом, широком блок петом, која визуелно издужује силуету и пружа стабилан ослонац при ходу.

Ове јесени издвајају се челси чизме у топлим нијансама браон боје. Свијетлосмеђи тонови лако се уклапају у јесењу палету и лијепо слажу са беж, крем, чоколадним и бордо нијансама, као и бојом рђе.

Њихова предност је и то што се лако прилагођавају различитим комбинацијама. Уз сукњу или плетену хаљину дјелују елегантно, док су уз фармерке равног кроја, џемпер и капут одличан избор за опуштен дневни стајлинг.

Стилски трик за ефекат дужих ногу

За визуелно дуже ноге, челси модел комбинујте са панталонама чије се ногавице завршавају тик изнад врха чизама. Дискретно истакнуте чарапе могу да буду занимљив детаљ који повезује панталоне и обућу.

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Обратите пажњу и на пропорције: избјегавајте предугачке и прешироке ногавице које прекривају чизме и нарушавају склад комбинације.

Браон од главе до пете: пун погодак за јесен

Челси чизме у браон боји одлично се уклапају у монохроматске комбинације. Нијансе не морају да буду идентичне – спој свјетлијих и тамнијих тонова даје стајлингу дубину и чини га занимљивијим.

Браон јакну или капут комбинујте са тамнијом мајицом или танким џемпером, па додајте свјетлије панталоне од сомота. Различите текстуре разбиће једноличност иако је цијела комбинација у истој палети.

За завршни детаљ довољни су дискретан златни накит и наочаре за сунце. Тако добијате једноставан, складан јесењи стајлинг који се лако саставља.

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Челси чизме са блок петом зато су практичан избор за јесен: лако се комбинују, пружају стабилан ослонац и, уз пажљиво одабрану дужину панталона, могу визуелно да издуже ноге.

(ЖенаБлиц)

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