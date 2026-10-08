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Три године се није чешљала, највећи шок услиједио када је ушла у салон

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08.10.2026 20:42

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Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Фото: Pexels/Lorena Villarreal

Разне животне околности могу нас довести до тога да себе запустимо, а некада и потпуно изгубимо осјећај колико далеко смо у томе отишли.

Друге непредвиђене околности попут изолације током пандемије додатно су утицале на то да брига о изгледу падне у други план.

Међу њима се нашла и једна млада дама која се послије извјесног времена након пандемије појавила у једном фризерском салону, желећи да промијени свој запуштени изглед, односно косу коју неколико година није чак ни очешљала.

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Наиме, како је ситуација са пандемијом задесила и њу као и друге жене, она је фризерки открила како се бори са замршеном и упетљаном косом читаве три године.

Пет дана борбе за један нови почетак

Снимак жене која је посјетила фризерски салон након три године, са запетљаном косом за коју је било потребно чак пет дана да се отпетља, шокирао је многе.

Ипак, у опису објаве која се појавила на друштвеној мрежи ТикТок стоји да и маме поред бриге за дјецу, нарочито у вријеме изолације, могу да забораве на себе и потпуно се запусте.

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Дуга запетљана коса која се претворила у лопту захтијевала је дубински третман и правилан приступ како би била опорављена, а фризерка је томе приступила врло одговорно и показала крајњи резултат.

Иако су многи осуђивали жену због тога што је довела косу у овакво стање, већина је рекла да је ментално здравље многих људи у то вријеме било нарушено и да је потпуно разумљиво ако су неки заборавили да воде бригу о себи.

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(Курир)

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Тагови :

Коса

фризер

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