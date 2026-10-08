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Комади одјеће које никада не треба сушити у машини: Могу бити потпуно уништене

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08.10.2026 21:41

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Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Сушење веша током хладних дана зна да буде огроман и захтјеван посао, па тако машина за сушење веша постаје наш спасилац. Ипак, она није добра баш за сваки комад гардеробе.

Сушилица за веш током хладних дана може бити једно од најкориснијих помагала у домаћинству, јер омогућава да се одјећа брзо осуши без обзира на временске услове.

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Ипак, то не значи да у њу треба стављати баш сваки комад гардеробе.

Висока температура може да оштети одређене материјале, уништи еластична влакна, деформише одјећу или доведе до тога да украсни детаљи отпадну. Зато је важно погледати етикету на гардероби прије него што је убаците у сушилицу.

Одјећа за вјежбање

Хеланке, спортски топови и друга одјећа намијењена вјежбању често садрже еластин и друга еластична влакна.

Висока температура може временом да их оштети, због чега гардероба губи растегљивост и више не пријања тијелу као раније.

Овакве комаде најбоље је сушити природним путем, даље од директног извора топлоте и јаког сунца.

Одјевни комади са шљокицама и перлама

Хаљине, мајице и други комади украшени шљокицама, перлама или сличним детаљима могу се лако оштетити у сушилици. Топлота и окретање бубња могу довести до тога да се украси одвоје од тканине.

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Осим што ћете тако можда уништити омиљени комад гардеробе, ситни дијелови који отпадну могу завршити у унутрашњости уређаја. Због тога је за овакву одјећу сигурније сушење на ваздуху.

Веш

Брусхалтери, доњи веш и други комади са еластичним тракама такође нису најбољи кандидати за сушилицу. Висока температура може ослабити еластику и смањити њену еластичност.

Посебно је важно пажљиво сушити брусхалтере, јер топлота може утицати и на њихов облик. Када је могуће, оставите их да се природно осуше.

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Тагови :

Одјећа

Сушење веша

машина за сушење

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