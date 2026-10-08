Комади одјеће које никада не треба сушити у машини: Могу бити потпуно уништене

Аутор:АТВ редакција
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Сушење веша током хладних дана зна да буде огроман и захтјеван посао, па тако машина за сушење веша постаје наш спасилац. Ипак, она није добра баш за сваки комад гардеробе.
Сушилица за веш током хладних дана може бити једно од најкориснијих помагала у домаћинству, јер омогућава да се одјећа брзо осуши без обзира на временске услове.
Занимљивости
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Ипак, то не значи да у њу треба стављати баш сваки комад гардеробе.
Висока температура може да оштети одређене материјале, уништи еластична влакна, деформише одјећу или доведе до тога да украсни детаљи отпадну. Зато је важно погледати етикету на гардероби прије него што је убаците у сушилицу.
Хеланке, спортски топови и друга одјећа намијењена вјежбању често садрже еластин и друга еластична влакна.
Висока температура може временом да их оштети, због чега гардероба губи растегљивост и више не пријања тијелу као раније.
Овакве комаде најбоље је сушити природним путем, даље од директног извора топлоте и јаког сунца.
Хаљине, мајице и други комади украшени шљокицама, перлама или сличним детаљима могу се лако оштетити у сушилици. Топлота и окретање бубња могу довести до тога да се украси одвоје од тканине.
Сцена
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Осим што ћете тако можда уништити омиљени комад гардеробе, ситни дијелови који отпадну могу завршити у унутрашњости уређаја. Због тога је за овакву одјећу сигурније сушење на ваздуху.
Брусхалтери, доњи веш и други комади са еластичним тракама такође нису најбољи кандидати за сушилицу. Висока температура може ослабити еластику и смањити њену еластичност.
Посебно је важно пажљиво сушити брусхалтере, јер топлота може утицати и на њихов облик. Када је могуће, оставите их да се природно осуше.
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