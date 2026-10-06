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Грешке због којих одјећа има непријатан мирис чак и након прања

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06.10.2026 19:35

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Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Иако користимо детерџент и омекшивач, дешава се да веш након прања нема свјеж мирис или га изгуби већ након неколико сати. Узрок често није у производима које користимо.

Једна од најчешћих грешака је претрпавање веш машине. Када у бубњу има превише одјеће, ствари немају довољно простора за несметано прање, због чега се детерџент и омекшивач не могу равномјерно распоредити. Зато је важно да оставите довољно простора како би се веш правилно опрао и испрао.

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Важно је да обратите пажњу и на количину детерџента. Вишак прашка може да остане у тканини, јер се не испере довољно добро, док премала количина можда неће да буде довољна за ефикасно прање. Најбоље је да се придржавате препорученог дозирања наведеног на паковању.

Слично важи и за омекшивач. Његова количина би требало да буде прилагођена упутствима произвођача. Премало омекшивача неће дати жељени мирис, док претјерана количина може оставити прејак мирис и наслаге у машини.

На мирис веша утиче и начин сушења. Након прања, одјећу је најбоље да што прије извадите из машине и оставите је да се осуши на свјежем ваздуху. Директно излагање јаком сунцу може утицати на боју појединих тканина, па је за одјећу осјетљивијих боја боље одабрати мјесто које није изложено сунчевим зрацима.

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Ако тек опран веш има непријатан мирис, проблем можда није у детерџенту, већ у самој машини. У ладици за детерџент, гуми на вратима и унутрашњости бубња временом се могу накупити остаци детерџента, влага и нечистоће. Због тога је важно да редовно чистите машину и остављате врата отворена након прања како би се унутрашњост осушила.

(Супержена)

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Тагови :

веш машина

прање веша

Одјећа

Детерџент

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