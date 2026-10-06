Кисели купус остаће здрав и хрскав до прољећа: Ово су праве мјере соли и воде

Аутор:АТВ редакција
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Када желите да главице остану чврсте и хрскаве до прољећа, расол за купус прави највећу разлику. Буре од 60 литара, двадесетак главица и једна кеса соли од килограм, све дјелује једноставно, али кад се со одмјери од ока, цијела тура лако крене по злу.
Ко је икада у фебруару извадио купус који се распада у рукама и мирише на устајалу воду, зна колико једна ситна грешка може све да поквари. Зато је код кисељења најважније да погодите праву размјеру соли и воде.
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За расол за купус иде 400 грама соли на 10 литара воде, то јест 40 грама на један литар. Ову размјеру домаћице најчешће користе када киселе цијеле главице купуса.
Со је најбоље измјерити вагом, јер се врсте соли разликују по крупноћи и запремини. Потпуно је растворите у води, па расол сипајте преко сложених главица тако да купус буде добро прекривен.
Количину соли немојте смањивати напамет. Со има велику улогу у ферментацији, јер помаже развоју пожељних бактерија и утиче на текстуру купуса.
Једно од основних правила доброг кисељења јесте да главице буду потпуно потопљене. Током ферментације купус треба да остане испод нивоа расола, јер дијелови који вире долазе у додир са ваздухом и лакше се кваре.
Преко купуса зато ставите чист притискач, тањир или одговарајући поклопац, а одозго тег или неку другу чисту тежину која ће га држати испод течности. Идеја је проста: ниједна главица не смије да вири из расола.
Сцена
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Првих десет дана расол преврћете сваког другог дана. Течност са дна извучете кроз славину или цријевом, па је вратите преко врха да се со равномјерно распореди. Ако то прескочите, дно постане преслано, а врх бљутав, и купус се кисели неуједначено. Послије двије недјеље довољно је једном недјељно.
Купус у бурету тражи температуру између 15 и 18 степени првих десетак дана, а затим хладнију просторију. У топлом ходнику процес одлети пребрзо и лист остане мек. Подрум, остава или затворена тераса су оно што вам треба. Зато се код нас купус и ставља крајем октобра, кад ноћи већ падну испод десет степени.
Између главица убаците шаку кукуруза у зрну и пар листова рена. Рен држи лист чврстим и не да расолу да постане слузав, а тај стари трик ради боље од било каквих додатака из кесице. Со и рен су све што вам треба, све остало је нагађање.
Мекан, кончаст купус значи премало соли или претоплу просторију. Буђ на површини значи да су главице вириле из расола. Расол који се развлачи као бјеланце јавља се кад температура скаче горе-доле, па га проциједите, додајте 50 грама соли и вратите у буре. Главице које су изнутра пожутјеле обично су биле презреле већ кад сте их купили.
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Прије него што набијете буре, засјеците корен на главицама унакрст и у тај зарез утрљајте мало соли. Тако расол брже стигне до средине, а средина главице је увијек дио који се посљедњи укисели.
(Крстарица)
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