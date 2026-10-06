Затражене мјере забране за Војина Мијатовића и остале

Аутор:АТВ редакција
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Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (Поскок) у Тужилаштву ФБиХ затражило је мјере забране за федералног министра развоја и предузетништва Војина Мијатовића и још четворо оптужених за злоупотребу положаја.
Оптужницом Поскока обухваћени су и Невзет Сефо, Адис Фајић, Бојан Лазић и Харун Мливо, те правно лице "38икс вентурс" из Сарајева.
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Тужилац Поскока Нина Шахинпашић предложила је да се Мијатовићу изрекне мјера забране предузимања одређених послова, док је за Сефу и Фајића предложена забрана обављања послова државних службеника.
За свих пет оптужених Тужилаштво је предложило забрану састајања са свједоцима и комуникацију с медијима у вези с овим кривичним предметом, чему су се успротивиле одбране оптужених.
Шахинпашићева је навела да из свих доказа произилази континуитет у поступању оптужених, те је указала и на чињеницу да су се почели састајати два мјесеца прије расписивања конкурса, објавио је БИРН.
Према оптужници, коју је Поскок потврдио 15. септембра, Мијатовић и остали се терете да су дјело починили као саизвршиоци од јануара до септембра 2025. године.
Према оптужници, они су по претходном договору, ради прибављања имовинске користи фирми "38икс вентурс" носиоцу послова и уговорених права и обавеза, у име и за рачун Конзорцијума "Техстарс" Сарајево, погодовали на јавном конкурсу кроз избор корисника дијела грант средстава текућих трансфера за 2025. годину.
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То се односило на добијање бесповратних новчаних средстава од Министарства развоја, предузетништва и занатства ФБиХ у износу од 997.363,80 КМ.
Одлука о приједлогу Тужилаштва биће донесена накнадно.
(Срна)
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