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Дојава о бомби у Центру средњих школа Требиње

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06.10.2026 14:15

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Школа у Требињу
Фото: ATV

Због дојаве о бомби, евакуисани су ученици и професори из Центра средњих школа у Требињу, потврдила је за АТВ Соња Милишић, директор ове јавне установе.

Евакуисане су и Гимназија и Техничка школа.

Дојава о бомби је стигла на број 122, потврђено је за АТВ у полицији.

Припадници ПУ Требиње одмах су изашли на терен и врши се евакуација свих присутних у згради, у току је против-диверзиони преглед комплетног објекта.

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Тагови :

дојава о бомби

Школа

Требиње

Полиција

ПУ Требиње

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