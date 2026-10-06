Дојава о бомби у Центру средњих школа Требиње

Аутор:АТВ редакција
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Због дојаве о бомби, евакуисани су ученици и професори из Центра средњих школа у Требињу, потврдила је за АТВ Соња Милишић, директор ове јавне установе.
Евакуисане су и Гимназија и Техничка школа.
Дојава о бомби је стигла на број 122, потврђено је за АТВ у полицији.
Припадници ПУ Требиње одмах су изашли на терен и врши се евакуација свих присутних у згради, у току је против-диверзиони преглед комплетног објекта.
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