У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали

Аутор:Огњен Матавуљ
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У акцији ”Хоризонт” МУП Републике Српске одузео је око 5,4 килограма дроге, а због сумње да су се бавили трговином наркотика ухапшени су С.С. и Д.С. из Требиња.
Како сазнајемо ради се о Срђану и Дејану Сорајићу.
Акција је започела рано јутрос на подручју Требиња, а спровели су је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Требиње у сарадњи са Жандармеријом.
”У оквиру акције ухапшени су С.С. и Д.С. из Требиња због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Током спровођења акције одузето је 3,38 килограма марихуане, 1,97 килограма амфетамина и 79,3 грама кокаина, те више сјеменки марихуане”, саопштио је МУП Републике Српске.
Одузето је и више мобилних телефона, СИМ картица, детектор сигнала фреквенције, пиштољ марке ”Црвена застава“, калибра 9мм, са оквиром и 6 метака, дигитална вага, свескa са евиденцијом о купцима дроге.
Хроника
Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено
”Након завршене криминалистичке обраде осумњичени ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предати поступајућем тужиоцу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, под чијим надзором се спроводи акција”, наводе у МУП-у Српске.
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