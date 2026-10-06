Светозар Маровић од недјеље слободан човјек

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Некадашњи високи функционер Демократске партије социјалиста (ДПС) и предсједник државне заједнице Србија и Црна Гора (СЦГ) Светозар Маровић од суботе ће бити слободан човјек, јер тог дана наступа апсолутна застарјелост затворске казне на коју је осуђен пред Вишим судом у Подгорици као шеф криминалне организације која је Општини Будва нанијела милионску штету.
Маровић, који је већ десет година недоступан црногорским надлежним органима, већ у недјељу може да дође у Црну Гору без бојазни да ће бити ухапшен.
Очекује се да Основни суд у Котору донесе рјешење о застарјелости затворске казне, што је за „Дан“ потврдио и Маровићев адвокат Здравко Беговић.
„Застарјелост извршења казне од три године и 10 мјесеци по пресуди Вишег суда у Подгорици Светозару Маровићу наступа 10. октобра и од тог дана он је слободан човјек. Будући да је његово пребивалиште на територији општине Будва, за доношење рјешења о наступању застарјелости надлежан је Основни суд у Котору, који је по службеној дужности обавезан да донесе такво рјешење. Дакле, 11. октобра Светозар Маровић ће бити слободан човјек и, уколико буде имао намјеру да дође у Црну Гору, то може да уради без било каквих правних проблема везаних за пресуду Вишег суда у Подгорици“, рекао је Беговић за „Дан“.
Питање да ли је донесено рјешење о застарјелости затворске казне изречене Светозару Маровићу упућено је и Основном суду у Котору, а одговор се очекује.
Маровић је ухапшен у децембру 2015. године. Наредне године потписао је два споразума о признању кривице за организовање криминалне групе, који су се односили на више афера у Будви.
Након признања кривице осуђен је на три године и девет мјесеци затвора, уз обавезу да држави надокнади штету у износу од 1,1 милион евра и уплати још 100.000 евра у хуманитарне сврхе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
21
17
19
17
10
17
02
17
01
Тренутно на програму