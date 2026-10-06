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Светозар Маровић од недјеље слободан човјек

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06.10.2026 14:58

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Светозар Маровић од недјеље слободан човјек
Фото: Youtube

Некадашњи високи функционер Демократске партије социјалиста (ДПС) и предсједник државне заједнице Србија и Црна Гора (СЦГ) Светозар Маровић од суботе ће бити слободан човјек, јер тог дана наступа апсолутна застарјелост затворске казне на коју је осуђен пред Вишим судом у Подгорици као шеф криминалне организације која је Општини Будва нанијела милионску штету.

Маровић, који је већ десет година недоступан црногорским надлежним органима, већ у недјељу може да дође у Црну Гору без бојазни да ће бити ухапшен.

Очекује се да Основни суд у Котору донесе рјешење о застарјелости затворске казне, што је за „Дан“ потврдио и Маровићев адвокат Здравко Беговић.

„Застарјелост извршења казне од три године и 10 мјесеци по пресуди Вишег суда у Подгорици Светозару Маровићу наступа 10. октобра и од тог дана он је слободан човјек. Будући да је његово пребивалиште на територији општине Будва, за доношење рјешења о наступању застарјелости надлежан је Основни суд у Котору, који је по службеној дужности обавезан да донесе такво рјешење. Дакле, 11. октобра Светозар Маровић ће бити слободан човјек и, уколико буде имао намјеру да дође у Црну Гору, то може да уради без било каквих правних проблема везаних за пресуду Вишег суда у Подгорици“, рекао је Беговић за „Дан“.

Питање да ли је донесено рјешење о застарјелости затворске казне изречене Светозару Маровићу упућено је и Основном суду у Котору, а одговор се очекује.

Маровић је ухапшен у децембру 2015. године. Наредне године потписао је два споразума о признању кривице за организовање криминалне групе, који су се односили на више афера у Будви.

Након признања кривице осуђен је на три године и девет мјесеци затвора, уз обавезу да држави надокнади штету у износу од 1,1 милион евра и уплати још 100.000 евра у хуманитарне сврхе.

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Тагови :

Црна Гора

Светозар Маровић

ДПС

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