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Преминула и четврта жртва пожара у Омишу

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06.10.2026 12:05

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Пожар Омиш
Фото: АТВ

Преминула је и четврта жртва великог пожара који је 13. августа захватио подручје Омиша. Ријеч је о 41-годишњој жени која је од посљедица тешких повреда преминула у Клиници за трауматологију КБЦ-а Сестре милосрднице у Загребу.

Из болнице су саопштили да је пацијенткиња преминула упркос интензивном лијечењу и напорима медицинског тима. Број погинулих у пожару тако је порастао на четири.

Још двоје повријеђених остаје у болници

У Клиници за трауматологију и даље се лијече још два пацијента повријеђена у пожару. Млађи пацијент је у фази опоравка и премјештен је из Јединице интензивног лијечења, док је старији пацијент и даље на интензивној њези.

Његово стање је стабилно, самостално дише и нису му потребни лијекови за одржавање крвног притиска.

Медицински тим Клинике за трауматологију изразио је саучешће породици преминуле. У пожару је укупно повријеђено 38 особа, а десет их је након пожара било хоспитализовано због тешког здравственог стања.

Прва жртва пронађена у Станићима

Прва смртно страдала била је 34-годишња Драгана Антешевић из Котор Вароша у БиХ, која је на подручје Омиша дошла да ради током туристичке сезоне. У вријеме ширења пожара налазила се са још двије жене, а након што су напустиле аутомобил изгубио јој се траг.

Њено тијело пронађено је у Малој Луци на подручју Станића, а идентитет је накнадно потврђен обдукцијом и ДНК анализом. Једна од жена које су биле с њом тешко је повријеђена.

Драгана Антешевић

Друга жртва био је пензионисани ватрогасац Драго Лелас, који је од посљедица тешких повреда преминуо 28. августа у сплитској болници. Лелас је годинама био на руководећим мјестима ДВД-а Омиш, био је вишеструки добровољни давалац крви, а добио је и Награду Града Омиша за животно дјело.

Трећа жртва преминула након готово мјесец дана

Трећа жртва била је 58-годишња Катица Николић, која је такође тешко страдала у пожару и након вишеседмичне борбе за живот преминула у сплитској болници. Била је повезана с Драганом Антешевић и радила је на истом подручју.

Омишки пожар избио је 13. августа око 20.00 часова у шумском предјелу уз цесту на подручју Локве Рогознице. Ношен снажним вјетром, брзо се проширио преко Станића према Немири, Брзету, Борку и Омишу, а захватио је подручје дуго око 23 километра и широко око километар и по.

Изгорјело око 1.000 хектара

За свега неколико часова изгорјело је око 1.000 хектара, а ватра је угрозила куће, аутомобиле, угоститељске и помоћне објекте те пољопривредне површине. Дио становника и туриста морао је бити евакуисан док се пожар приближавао насељеним подручјима и самом Омишу.

Жупанијско државно одвјетништво у Сплиту, полиција и инспектори за заштиту од пожара обавили су увиђај на мјесту на којем је пожар избио. Изузети су материјални трагови и наложено је прикупљање снимака надзорних камера са опожареног подручја, а истрага о узроку пожара и даље траје.

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