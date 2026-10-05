Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

Аутор:АТВ редакција
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Авион "Ер Србије" полетио је са сплитског аеродрома за Београд пошто је контрадиверзиним прегледом утврђено да нема експлозивне направе, након што је један од путника данас рекао да је у летјелици бомба.
Полиција је ухапсила 75-годишњег путника, а авион је евакуисан и извршен је преглед летјелице, путника и пртљага.
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Авион је са путницима нешто прије 19.00 часова полетио за Београд.
Из полиције су навели да је над ухапшеним у току криминалистичко истраживање због сумње на кривично дјело лажна узбуна.
(Срна)
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