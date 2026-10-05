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Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд

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05.10.2026 21:56

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Утврђено да нема бомбе: Авион ''Ер Србије'' полетио за Београд
Фото: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Авион "Ер Србије" полетио је са сплитског аеродрома за Београд пошто је контрадиверзиним прегледом утврђено да нема експлозивне направе, након што је један од путника данас рекао да је у летјелици бомба.

Полиција је ухапсила 75-годишњег путника, а авион је евакуисан и извршен је преглед летјелице, путника и пртљага.

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Авион је са путницима нешто прије 19.00 часова полетио за Београд.

Из полиције су навели да је над ухапшеним у току криминалистичко истраживање због сумње на кривично дјело лажна узбуна.

(Срна)

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Тагови :

авион

Ер Србија

Београд

Сплит

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