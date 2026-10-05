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Избио пожар на једином француском носачу авиона

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05.10.2026 21:52

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Избио пожар на једином француском носачу авиона

Пожар је данас избио на палуби јединог француског носача авиона на нуклеарни погон "Шарл де Гол", који је на поправци у луци Тулон, јавили су француски медији.

Пожар је избио у мањој техничкој просторији која се налази до празног хангара. Ватрогасцима је било потребно два сата да угасе ватру.

Француска морнарица у саопштењу наводи да нема повријеђених и да није било утицаја на нуклеарне компоненте.

У саопштењу је изражено увјерење да је пожар избио током употребе апарата за варење.

Носач авиона вратио се у јулу у матичну луку у Тулону након завршетка мисије на Блиском истоку.

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Тагови :

носач авиона

Шарл де Гол носач авион

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