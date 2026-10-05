Избио пожар на једином француском носачу авиона

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је данас избио на палуби јединог француског носача авиона на нуклеарни погон "Шарл де Гол", који је на поправци у луци Тулон, јавили су француски медији.
Пожар је избио у мањој техничкој просторији која се налази до празног хангара. Ватрогасцима је било потребно два сата да угасе ватру.
Француска морнарица у саопштењу наводи да нема повријеђених и да није било утицаја на нуклеарне компоненте.
У саопштењу је изражено увјерење да је пожар избио током употребе апарата за варење.
Носач авиона вратио се у јулу у матичну луку у Тулону након завршетка мисије на Блиском истоку.
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