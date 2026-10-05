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Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

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05.10.2026 22:52

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас око један сат иза поноћи у селу Церовац код Шапца, живот је изгубио један младић Марко С. (25), док је други задобио тешке тјелесне повреде.

Марко је прије само годину дана добио сина, преноси "Телеграф.рс".

До несреће је дошло када је возило, под још увијек неразјашњеним околностима, слетјело са коловоза и преврнуло се на кров.

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Од задобијених повреда, један младић је преминуо на лицу мјеста, док су другог из смрсканог аутомобила извукли љекари Хитне помоћи и у критичном стању га транспортовали у Ургентни центар у Београду, гдје му се љекари боре за живот.

Страдали Марко
Страдали Марко
др

Интервенисали су и ватрогасци који су морали да сијеку возило како би извукли тијело страдалог. Полицијски увиђај је завршен, а детаљном истрагом биће утврђени сви узроци и околности ове несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Србија

Шабац

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