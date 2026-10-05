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Трагедија у болници 'Свети Јерарх Никола': Медицински техничар пронађен мртав

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05.10.2026 23:02

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Медицински техничар пронађен мртав
Фото: Фејсбук

Октав (35), медицински техничар из Биказа у Румунији пронађен је мртав на одјељењу хитне помоћи у болници у којој је радио, саопштено је.

Трагедија се догодила у Градској болници "Свети Јерарх Никола" у Биказу.

Октав је без свијести проинађен на одјељење Хитне помоћи. Колеге су покушале реанимацију, али нажалост ништа нису могли да ураде и млади техничар је проглашен мртвим на лицу мјеста.

О овом случају је одмах обавештена и полиција.

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"Полицијски службеници градске полиције Биказ обавијештени су позивом на број 112 од стране 37-годишњег мушкарца о чињеници да је 35-годишњи мушкарац, запослен у градској болници Биказ, пронађен мртав у соби пријемног центра за хитне случајеве. Није имао видљивих повреда на површини тела и превезен је у Службу за судску медицину Њамца, ради прецизног утврђивања узрока смрти ", наводи се у саопштењу полиције Њамца.

Шта се десило са Октавом?

Према ријечима управе болнице, Октаву је позлило током радног времена. Наводно је доживио кардиореспираторни застој, а убрзо након тога, његове колеге су започеле маневре реанимације, преноси "Телеграф".

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Нажалост, његово срце није реаговало. Представници медицинске јединице упутили су саучешће након трагедије.

"Са дубоком тугом, особље Градске болнице 'Свети Јерарх Никола' у Биказу опрашта се од нашег колеге, Октава, медицинског асистента на Одјељењу хитне помоћи. Октав нас је напустио прерано, док је био на дужности, остављајући за собом бол који је тешко изразити ријечима. Ангажованост, посвећеност и емпатија које је увијек показивао, како према пацијентима, тако и према онима око себе, чине његов губитак још тежим. Међутим, сјећања, поштовање и захвалност према човјеку и професионалцу какав је био остају. У овим болним тренуцима, стојимо уз његову породицу и вољене и упућујемо им искрено саучешће и много снаге да преброде ову тешку судбину. Срећан пут ка рају, Октав! Остаћеш у нашем сјећању. Нека ти Бог опрости и почивај у миру", пише у саопштењу болнице.

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Тагови :

трагедија

Румунија

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