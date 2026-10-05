Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

Аутор:АТВ редакција
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Број заражених оспицама у савезној америчкој држави Пенсилванија премашио је 1.000, хоспитализовано је 198, а евидентирано је и пет смртних случајева.
Као главни узрок ширења заразе здравствени стручњаци наводе ниску стопу вакцинације.
Надлежне службе данас су објавиле да су заражена 1.004 лица, пише "Асошиејтед прес".
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САД је 2000. године искоријенио домаће ширење оспица, захваљујући високој стопи вакцинације, преноси "Срна".
Међутим, те стопе посљедњих година пале су испод 95 одсто, што је минимум потребан за спречавање ширења болести.
Велике епидемије од почетка прошле године забиљежене су и у Тексасу, те Јути, док је Јужна Каролина до сада имала највећи број случајева, гдје их је пријављено 997.
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Оспице су веома заразна болест. Шире се ваздухом када заражена особа дише или кашље, као и путем контаминираних површина. Вирус се у ваздуху може задржати до два сата
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