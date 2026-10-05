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У овим државама жене не мијењају презиме удајом

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05.10.2026 21:35

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Фото: Pexel/ Alexander Mass

У Грчкој, Италији и још неколико европских земаља жене задржавају своје презиме након удаје, али се правила разликују.

Једно је од питања које будућа млада може да чује и прије него што изабере вјенчаницу ”Хоћеш ли узети његово презиме?”

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Ипак, постоје земље у којима брак не подразумијева промјену званичног презимена жене. Међу њима су и Грчка и Италија, а слична правила постоје у Шпанији, Француској и Холандији.

Међутим, важно је разликовати презиме у званичним евиденцијама од презимена које неко користи у свакодневном животу. Жена у појединим земљама може да се представља мужевљевим презименом, а да јој у документима и даље стоји сопствено. Зато правила нису свуда иста, иако на први поглед дјелују слично.

Грчка – своје презиме задржавају оба супружника

Према правилима која важе за грчке грађане, и жене и мушкарци послије вјенчања задржавају презиме добијено при рођењу. Ипак, постоји могућност да свом презимену додају презиме супружника, уз заједничку изјаву пред надлежним органом.

Грчко Министарство унутрашњих послова објашњава поступак додавања презимена супружника, али и могућност да жене које су склопиле брак прије 18. фебруара 1983. године врате своје дјевојачко презиме.

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Италија – у пасошу остаје презиме добијено при рођењу

У Италији жена удајом не замјењује своје званично презиме мужевљевим. Чак и када одлучи да користи презиме супружника, њено званично презиме остаје оно које је добила при рођењу и под којим јој се издаје италијански пасош.

То значи да коришћење мужевљевог презимена и промјена презимена у италијанским евиденцијама нису иста ствар. Само вјенчање не мијења њено званично презиме.

Шпанија – жене задржавају своја презимена

У Шпанији удате жене уобичајено задржавају своја презимена, наводи се у званичним упутствима британске службе за пасоше. Шпански систем именовања најчешће укључује два презимена, по једно наслијеђено од сваког родитеља. Удаја не значи да жена тај дио свог имена замјењује мужевљевим презименом.

Постоји могућност да у друштвеном животу користи комбинацију свог и мужевљевог презимена. Ипак, такво представљање није њено званично име и не треба да буде наведено као такво у пасошу или националној личној карти.

Француска – мужевљево презиме може да се користи

Француски државни портал Сервице Публиц изричито наводи да брак не мијења породично презиме супружника. Свако задржава своје. Ипак, и жена и мушкарац могу да користе презиме партнера или комбинацију оба презимена као такозвано “презиме у употреби”. То не представља замјену званичног породичног презимена.

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Холандија – једно презиме у преписци, друго у документима

У Холандији супружници могу да изаберу да ли ће користити своје презиме, презиме партнера или комбинацију оба. Избор може да утиче и на то како им се државне службе обраћају у преписци.

Међутим, према објашњењу на званичном сајту града Хага, презиме добијено при рођењу остаје у холандском пасошу, личној карти и возачкој дозволи. На тим документима може додатно да буде наведено и презиме партнера.

(Мондо)

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Тагови :

Европа

Удаја

презиме

вјенчање

брачни пар

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