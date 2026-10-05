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Доктор објаснио колико дуго може да траје замрзнута храна

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05.10.2026 22:08

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Замрзивач, фрижидер
Фото: Meruyert Gonullu/Pexels

Једна од кључних информација о замрзавању хране која би могла изненадити многе је та да смрзнутој храни технички никада не истиче рок трајања.

Према ријечима др Раја, датуми "најбоље прије" и "истекао" односе се на квалитет, а не на безбједност хране.

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"Докле год је храна смрзнута, она је сигурна за конзумацију", објашњава Рај.

"Међутим, то не значи да ће храна остати једнако укусна. Што дуже нешто остане у замрзивачу, то је већа шанса да дође до 'опекотине'" додао је Рај.

"Опекотина" настаје када храну прекривају кристали леда, исисава се влага и долази до оксидације, што може утицати на окус. Осим тога, Рај је напоменуо да се текстура хране може погоршати, резултирајући жилавим месом и “млитавим” поврћем. Такође, нутритивна вриједност може бити смањена, преноси Н1.

Др Рај је препоручио вакуумирање хране прије замрзавања. Такође, истакао је важност означавања хране датумом када је замрзнута.

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Најважнији закључак из његових савјета је како поступати с храном – провјерите је ли правилно одмрзнута и скувана прије него што је конзумирате.

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Тагови :

Храна

замрзнута храна

здравље

замрзивач

Доктор

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