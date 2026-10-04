Најукуснија кромпируша: Хрскава споља, сочна изнутра и мирише на домаћу кухињу

Аутор:АТВ редакција
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Мало је јела која тако брзо врате мирис и укус домаће кухиње као кромпируша. Хрскаве коре, сочан фил од кромпира и лука и једноставни састојци чине је савршеним избором за доручак, ручак или вечеру.
Тајна добре кромпируше није у великом броју састојака, већ у неколико ситница које праве разлику – кромпир треба исјећи довољно ситно, фил добро зачинити, а коре прије печења благо премазати уљем.
Састојци за кромпирушу:
500 g танких кора за питу
700–800 g кромпира
2 главице црног лука
80–100 ml уља
100 ml воде
со по укусу
бибер по укусу
мало алеве паприке, по жељи
50 ml уља
50 ml воде
Кромпир ољуштите, оперите и исјеците на веома ситне коцкице. Што су комадићи ситнији, фил ће се љепше сјединити током печења.
Црни лук ситно исецкајте, па га помешајте са кромпиром. Додајте со, бибер и, ако волите, мало алеве паприке. Све добро сједините.
Здравље
Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?
Раширите једну кору, попрскајте је са мало уља и воде, па преко ње ставите другу кору. Распоредите дио фила дуж једне стране и пажљиво увијте у ролницу.
Ролнице слажите у науљен плех, једну поред друге. Када завршите, одозго их премажите мјешавином уља и воде. То ће помоћи да коре током печења постану лијепо златне и хрскаве.
Кромпирушу ставите у претходно загрејану рерну на 200 степени и пеците око 35–45 минута, односно док коре не добију лијепу златносмеђу боју, а кромпир потпуно не омекша.
Када извадите питу из рерне, можете је попрскати са неколико кашика хладне воде и прекрити чистом кухињском крпом на неколико минута.
Ако волите изразито хрскаву кромпирушу, овај корак прескочите и оставите је неколико минута непокривену.
Најљепша је док је још топла, уз јогурт, кисело млеко или салату од свјежег поврћа.
Једноставна, мирисна и заситна – управо онаква каква треба да буде права домаћа кромпируша.
(Она.рс)
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