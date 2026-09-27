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Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?

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27.09.2026 17:11

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Фото: Pexel/ ROMAN ODINTSOV

Посљедица брзог једења може бити велики осјећај непријатности, проблеми с варењем и појава рефлукса, симптома приликом којег долази до својеврсног враћања хране и желучаних сокова из желуца назад у једњак.

Пробава почиње већ у устима и када једемо пребрзим темпом храна не стигне да се разломи на ситније дијелове и правилно свари па учестало брзо једење може узроковати рефлукс. Храну је прије гутања потребно добро прожвакати, а колико пута ћемо један залогај прожвакати зависи од тога коју храну једемо и од величине залогаја. Дакле, то може бити 3, 5, 7, 10 пута.

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Још један проблем пребрзог једења који може узроковати гојење је тај што поједемо више него што нам заправо треба да бисмо били сити. Када храна уђе у уста, тијело даје сигнал пробавном тракту да је храна на путу, а када поједемо довољно, желудац сигнализира мозгу да је вријеме да престанемо да једемо, преноси Глас Српске.

Међутим, ако једете пребрзо, пропустићете те сигнале, али ако успорите, мозак ће имати довољно времена да прими сигнале и да престанете да једете када схватите да сте сити. Истраживања су такође открила да људи који једу спорије уносе мање калорија и дуже се осјећају ситима.

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оброк

Храна

здравље

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