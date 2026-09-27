Будите се са вртоглавицом? Ово су опасни разлози које игноришете

Аутор:АТВ редакција
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Повремена вртоглавица није неуобичајена и често није разлог за забринутост. Ипак, редовно буђење са осјећајем вртоглавице може указивати на неки здравствени проблем.
Могући узроци вртоглавице након буђења могу указати на дехидрацију, инфекцију уха, низак крвни притисак, нежељене реакције на неке лијекове и друге здравствене сметње. Лијечење јутарње вртоглавице зависи искључиво од њеног узрока.
Већина људи повремено искуси вртоглавицу, која се може манифестовати на различите начине укључујући осјећај слабости или несвестице, осјећај губитка равнотеже или дезоријентације. Вртоглавица је често привремена и не мора увијек имати јасан узрок. Међутим, редовно буђење са овим симптомом може бити знак упозорења.
Особе које су дехидриране током ноћи могу се пробудити са осјећајем вртоглавице или губитка равнотеже. Остали симптоми дехидрације укључују жеђ, умор, главобоље, те сува уста и усне.
До дехидрације након проспаване ноћи најчешће долази због:
Низак крвни притисак, познат као хипотензија, може код неких људи изазвати вртоглавицу. Притисак може нагло пасти када особа мијења положај из лежећег у стојећи, на примјер, када устаје из кревета ујутру. Ова изненадна промјена назива се ортостатска хипотензија.
Симптоми ортостатске хипотензије укључују вртоглавицу, осјећај несвестице, замућен вид, падове и губитак свијести. Низак крвни притисак може бити и симптом појединих болести, попут Паркинсонове или Аддисонове болести, али и посљедица продуженог лежања и одређених лијекова, као што су бета-блокатори. Постепено устајање и ношење компресивних чарапа могу значајно смањити ове симптоме.
Вртоглавица ујутру може бити симптом ниског нивоа шећера у крви (хипогликемија). Ова појава је чешћа код особа са дијабетесом, посебно оних који користе инсулинску терапију.
Главни узроци су прекомјерно узимање инсулина или других лијекова, прескакање оброка, интензивна физичка активност или конзумирање алкохола. Симптоми укључују дрхтавицу, главобоље, умор, замућен вид, потешкоће у концентрацији и појачано знојење.
Лабиринтитис је вирусна или бактеријска инфекција унутрашњег уха која изазива упалу структура кључних за одржавање равнотеже. Ово стање може знатно отежати стајање усправно, нарочито приликом устајања из кревета.
Поред вртоглавице, јављају се и бол у уху, главобоље, зујање у ушима, замућен или дупли вид, те мучнина и повраћање. Обично се јавља након прехладе или грипа, а лијечење подразумијева одмор, унос течности и одговарајућу терапију коју прописује љекар.
Неки лијекови могу изазвати вртоглавицу као нежељену реакцију, а међу њима су:
Ако сумњате да вам терапија узрокује сметње, обавезно се посавјетујте са љекаром ради евентуалне корекције дозе или замјене лијека.
Одређене промјене у начину живота могу помоћи да се смањи јутарња вртоглавица. Препоручује се довољан унос течности, престанак пушења, смањење алкохола и кофеина (нарочито увече), уравнотежена исхрана, довољно сна и редовна физичка активност.
Уколико се вртоглавица јавља редовно или је праћена забрињавајућим симптомима попут бола у грудима, убрзаног рада срца или јаке главобоље, неопходно је одмах потражити хитну медицинску помоћ, преноси Е-клиника.
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