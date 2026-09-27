Песков: Кремљ не искључује сусрет Путина, Сија и Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин би могао да се састане са кинеским и америчким лидерима, Си Ђинпингом и Доналдом Трампом на маргинама самита АПЕК-а, рекао је Дмитриј Песков, портпарол Кремља.
- Ово ће бити добра прилика да се лидери сретну на овај или онај начин на маргинама. Тешко је рећи да ли ће то бити одвојени трилатерални састанак или билатерални састанци. Иако су се и Путин и предсједник Си јасно сложили да ће се састати у Кини. Видјећемо, али може се слободно рећи да ће сада свакако имати прилику - рекао је Песков у интервјуу са Павлом Зарубином за новинску агенцију Вести.
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Када је у питању одлука у вези са учешћем руског предсједника Владимира Путина на самиту Г20 у Сједињеним Државама, навео је да још увијек није донијета. У сваком случају, истакао је Песков, Русија ће активно учествовати у раду Г20, преноси Спутњик.
- Сама чињеница да је Путин позван на Г20 на овај начин је корак који цијенимо. Захвални смо на овом позиву, али би вјероватно било прерано извлачити превише закључака из њега - рекао је Песков.
Истовремено, напоменуо је да односи између Русије и Сједињених Држава још увијек нису у најбољем стању.
Самит АПЕК-а одржаће се у Шенжену, у Кини, 18. и 19. новембра.
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је спреман да учествује на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК) у Кини, али да ће одлука зависити од ситуације у земљи.
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