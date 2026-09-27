Поплаве и клизишта усљед обилне кише: Страдало 70 особа, више њих се води као нестало

Аутор:АТВ редакција
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Обилне кише и олује изазвале су поплаве и клизишта у којима је у Индији погинуло 56 људи, а у Непалу 14, док се 11 особа води као нестало, саопштиле су власти ових земаља и упозориле на могућност додатних падавина.
Индијска сјеверна држава Утар Прадеш забиљежила је 66,5 милиметара кише од 25. септембра, у поређењу са уобичајених 7,6 милиметара за овај период.
У току су спасилачке операције и подјела помоћи у поплављеним подручјима.
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Званичницима је наложено да процијене штету на усјевима и обезбиједе надокнаду.
У извјештајима се наводи да је у Индији повријеђено још 46 људи и оштећено више од 1.000 кућа.
Власти Непала упозориле су на могуће бујичне поплаве у 49 од 77 округа у земљи, јер ниво воде у главним ријекама и притокама наставља да расте.
(Срна)
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