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Поплаве и клизишта усљед обилне кише: Страдало 70 особа, више њих се води као нестало

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27.09.2026 13:42

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Ерозија и разарање изазвани ријеком након природне катастрофе.
Фото: Franklin Peña Gutierrez/Pexels

Обилне кише и олује изазвале су поплаве и клизишта у којима је у Индији погинуло 56 људи, а у Непалу 14, док се 11 особа води као нестало, саопштиле су власти ових земаља и упозориле на могућност додатних падавина.

Индијска сјеверна држава Утар Прадеш забиљежила је 66,5 милиметара кише од 25. септембра, у поређењу са уобичајених 7,6 милиметара за овај период.

У току су спасилачке операције и подјела помоћи у поплављеним подручјима.

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Званичницима је наложено да процијене штету на усјевима и обезбиједе надокнаду.

У извјештајима се наводи да је у Индији повријеђено још 46 људи и оштећено више од 1.000 кућа.

Власти Непала упозориле су на могуће бујичне поплаве у 49 од 77 округа у земљи, јер ниво воде у главним ријекама и притокама наставља да расте.

(Срна)

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Непал

Киша

Поплава

Индија

погинули

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