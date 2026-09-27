Десетине хиљада људи на улицама Мадрида због деложације старице (87)

Аутор:АТВ редакција
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Десетине хиљада људи учествовале су на протесту у центру Мадрида, који је организован у суботу у знак протеста против стамбене кризе, након што је Марикармен Абаскал (87), због огромног повећања кирије коју није могла да плаћа, избачена из стана у коме је живјела седам деценија.
Учесници протеста су захтијевали бољу заштиту станара, правила против превара и забрану исељења без алтернативног смјештаја, преноси Паис.
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Овај случај је истакао притисак на дугорочне закупце станова у већим шпанским градовима, где су цијене закупнина нагло порасле посљедњих година.
Аналитичари процјењују да је раст становништва због туризма и имиграције извршио притисак на већ ограничену понуду станова у градовима, а Банка Шпаније је процијенила да је прошле године широм земље постојао мањак од 550.000 станова.
Према процјенама шпанске владе, на протесту због стамбене кризе учествовало је око 25.000 људи, док је Мадридски синдикат станара, који је организовао протест, саопштио је да је у њему учествовало више од 300.000 људи.
Када се скуп завршио, неки активисти су поставили протестне шаторе на тргу Пуерта дел Сол у центру града са планом да остану тамо.
Шпанска полиција употријебила је сузавац и пендреке против стотина демонстраната током деложације 87-годишње жене са инвалидитетом Марикармен Абаскал из стана у мадридском округу Ретиро прије четири дана.
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Упркос снажном отпору грађана и активиста, деложација је извршена. Током сукоба на улицама Мадрида полиција је у више наврата потискивала демонстранте како би омогућила пролаз судској комисији.
Окупљени грађани, међу којима су били активисти синдиката станара из Мадрида и Барселоне, као и познате личности попут глумца Карлоса Бардема и пјевачице и глумице Ане Белен, провели су ноћ испред зграде покушавајући да спријече четврти покушај деложације.
Група демонстраната заузела је степениште унутар зграде које води до стана, док су им комшије доносиле храну и омогућавале кориштење тоалета.
Демонстранти су узвикивали „Ајусино поткровље за Марикармен“, алудирајући на контроверзе у вези са предсједницом регије Мадрид Исабел Дијаз Ајусо.
Случај је ескалирао након што је инвестициона компанија "Urbagestión SL" купила зграду у којој је Марикармен живјела чак 71 годину.
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Умјесто дотадашњих 500 евра (977 КМ), станарина је повећана на 1.650 евра (око 3.220 КМ) мјесечно. Марикармен, чија пензија износи 1.350 евра (око 2.640 КМ), тај износ није могла да плаћа.
Понуђена јој је и могућност куповине стана по цијени од 247.000 евра (око 483.000 КМ), што јој је такође било недостижно.
Инвеститор је, према наводима медија, одбио и понуду неименованог истакнутог писца који је био спреман да трајно покрива разлику у станарини од 1.150 евра (око 2.250 КМ).
Шпански Врховни суд пресудио је у корист компаније "Urbagestión SL", прихвативши аргумент да уговор на основу којег је Марикармен користила стан није важећи.
Првобитни уговор из 1956. године гласио је на име Марикармениног оца. Након његове смрти права су прешла на њену мајку, а потом 2008. године на Марикармен. Суд је, међутим, закључио да за такав пренос није постојао одговарајући правни основ.
Марикарменина правна заступница Беатрис Дуро потврдила је да власник зграде није желио да пристане на преговоре, те да су сада усмјерени на проналажење простора за смјештај њених личних ствари.
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Портпарол Конфедерације синдиката станара Алдо Реверте поручио је да овај случај представља примјер проблема који, према ставу те организације, настају када стамбено питање зависи искључиво од приватних власника.
У емотивној поруци снимљеној уочи деложације, Марикармен се кроз сузе захвалила окупљенима на подршци и позвала их да остану мирни и избјегну повреде.
Према подацима које преноси "Гардијан", у Шпанији је од почетка ове године извршено око 4.000 деложација.
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