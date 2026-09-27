Додик и Стевановић на литургији у новосаграђеном храму у Заваиту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У новосаграђеном храму Свете Недјеље у Заваиту код Фоче у току је Света архијерејска литургија којој присуствују предсједник Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић, који је поријеклом из овог краја.
Додик и Стевановић кумови су данашњег молитвеног славља, заједно са Славком Дуњићем који је рођен у овом селу.
Свету архијерејску литургију служи Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом, који је претходно освештао новосаграђени храм у Заваиту.
Поред великог броја вјерника, богослужењу присуствују и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац.
Градња Цркве Свете Недјеље, која је остварење вишевјековне жеље мјештана, површине 60 метара квадратних, са основом уписаног крста дужине нешто мање од 15 и ширине око 12 метара, почела је крајем 2023. године у близини некадашње школе у Заваиту.
Митрополит Хризостом је у априлу 2024. године освештао темеље, након чега је услиједило зидање Храма, а звона су се први пут огласила у септембру прошле године.
У новембру су купола и звоник покривени бакром, а прољетос и трем и припрата Храма, након чега је услиједило уређење терена око цркве и унутрашњи радови.
Ових дана завршено је постављање полијелеја и иконостаса, а крају се приводе и фасадерски радови, тако да је црква спремна за велики чин освештања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
19 ч1
Најновије
Најчитаније
13
42
13
33
13
28
13
20
13
09
Тренутно на програму