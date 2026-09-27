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Додик и Стевановић на литургији у новосаграђеном храму у Заваиту

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27.09.2026 11:17

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Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић
Фото: Ustupljena fotografija

У новосаграђеном храму Свете Недјеље у Заваиту код Фоче у току је Света архијерејска литургија којој присуствују предсједник Милорад Додик и предсједник Парламента Словеније Зоран Стевановић, који је поријеклом из овог краја.

Милорад Додик и Зоран Стевановић

Додик и Стевановић кумови су данашњег молитвеног славља, заједно са Славком Дуњићем који је рођен у овом селу.

Свету архијерејску литургију служи Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом, који је претходно освештао новосаграђени храм у Заваиту.

Поред великог броја вјерника, богослужењу присуствују и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац.

Градња Цркве Свете Недјеље, која је остварење вишевјековне жеље мјештана, површине 60 метара квадратних, са основом уписаног крста дужине нешто мање од 15 и ширине око 12 метара, почела је крајем 2023. године у близини некадашње школе у Заваиту.

Митрополит Хризостом је у априлу 2024. године освештао темеље, након чега је услиједило зидање Храма, а звона су се први пут огласила у септембру прошле године.

У новембру су купола и звоник покривени бакром, а прољетос и трем и припрата Храма, након чега је услиједило уређење терена око цркве и унутрашњи радови.

Ових дана завршено је постављање полијелеја и иконостаса, а крају се приводе и фасадерски радови, тако да је црква спремна за велики чин освештања.

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Тагови :

Милорад Додик

литургија

Фоча

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