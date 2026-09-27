Руси пали због полиграфа, ИТ опреме и милион евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Претресом стана у Будви који су користили држављани Русије чији су иницијали А.К. (31) и А.К. (42) пронађен је и одузет новац у осам валута у противвриједности од око милион евра, полиграф, средства комуникације, већа количина ИТ опреме и фалсификовани новац, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полиција је лоцирала стан на подручју Будве који су у претходном периоду користили држављани Руске Федерације, који су ухапшени на "Аеродром Тиват" у сриједу, 23. септембра, због сумње да су извршили кривична дјела кријумчарење и прање новца.
"Претресом стана пронађана је и одузета већа количина различите ИТ опреме и средстава за комуникацију, један полиграф и новац у осам различитих валута, од којих је једна евро, а друге су званичне валуте још седам држава Русије, Србије, Израела, Турске, УАЕ, САД и Киргистана, укупне противвриједности око милион евра", наводи се у саопштењу.
Пронађен је и новац за који се сумња да је фалсификован, у износу од 1.120 евра.
Бања Лука
Еколошка бомба: Бањалука са 105 испуста трује Врбас
Службеници Станице граничне полиције Тиват 23. септембра су на граничном прелазу "Аеродром Тиват", у сарадњи са службеницима Управе царина, извршили контролу А.К. и А.К, који су са собом имали 19 кофера у одвојеном пртљагу.
"Полицијски и царински службеници су, извршеном детаљном контролом, код ових лица пронашли 26.210 евра и 1.150 израелских секела, као и већу количина непријављене електронске опреме и лијекова. Од лица су привремено одузети те ствари и предмети", навели су из полиције.
Одузето је и више средства комуникације која су користили, пренијела је РТЦГ.
Службеници Управе полиције, у координацији са надлежним тужилаштвима и у и блиској сарадњи са Агенцијом за националну безбједност и другим субјектима из система безбједности и међународне обавјештајне заједнице, настављају даље активности у циљу утврђивања свих околности везаних за осумњичена лица, истакнуто је у саопштењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч0
Регион
15 ч0
Регион
20 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
42
13
33
13
28
13
20
13
09
Тренутно на програму