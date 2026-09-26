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Конобарице нашле препун новчаник и вратиле власнику: Он урадио нешто незапамћено

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26.09.2026 22:05

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Конобарице нашле препун новчаник и вратиле власнику: Он урадио нешто незапамћено

Раднице кафића "Ф" који се налази у Шибенику, остале су без ријечи када су сазнале колико је новца било у новчанику које су нашле.

Наиме, власник је у њему имао, што на приватном, што на рачуну фирме близу 400.000 евра.

Слушалац Радио Шибеника јавио се у етар како би изразио захвалност радницама кафића које су му вратиле изгубљени новчаник.

У њему је било скоро 400.000 евра, а гест дјевојака није остао непримијећен. Прича која се десила прије двије године поново је постала вирална на Интернету као примјер људскости каква се ријетко виђа.

Захвалност поштеним радницама

"Желим да се захвалим дјевојкама из кафића Ф клуб на аутобуској станици, које су ми јутрос вратиле новчаник који сам заборавио. Унутра је било доста новца, и са рачуна фирме и приватно, скоро 400.000 евра! Вратиле су ми све, свака част!" рекао је одушевљени власник новчаника у изјави за радио.

Замолио послодавца да их награди

Његова захвалност није стала само на ријечима. Слушалац је искористио прилику да пошаље апел послодавцу радница.

"Шефе, ако ово слушаш, подигни им плате! Мислим да поштеније и боље раднице нећеш никада наћи", рекао је.

Власник новчаника је пожелео срећни празнике радницама које су му вратиле новчаник, њиховим породицама, али и свим становницима Шибеника. Такође, захвалио се и другим људима који су му помогли.

"Хвала вам свима, спасили сте ме! Срећан Божић и Нова година свима, дечкима из Стила и возачу Градског паркинга!" закључио је на крају разговора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

новчаник

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