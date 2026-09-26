Стијена се одломила и пала на планинара: Страдао на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Јуче око 13:45 из Регијског центра за обавјештавање Крањ обавијестили су полицајце о планинској несрећи на подручју планине Широка печ, која је дио Мартуљшке групе планина у Словенији.
- Према до сада прикупљеним информацијама, у алпинистичком смјеру Источни стуб на Широкој печи биле су три самосталне навезе, са по два пењача у свакој. Као друга самостална навеза пењали су се 35-годишњи пењач као први и пењачица као друга. Усљед одрона стијена, 35-годишњи пењач је током пењања изгубио равнотежу и пао у провалију - саопштио је детаље несреће портпарол Полицијске управе (ПУ) Крањ Роланд Брајич.
Због тешких повреда планинар је преминуо на лицу мјеста.
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На мјесто трагедије изашла је дежурна хеликоптерска екипа за спасавање у планинама Горске службе спасавања Словеније са Брника, у којој је био и полицајац горске полицијске јединице који је на лицу мјеста извршио увиђај. О несрећи су обавијештени и дежурни истражни судија и дежурни државни тужилац, а настрадали пењач је хеликоптером Летачке полицијске јединице превезен у долину.
Хеликоптером су у долину потом превезени и његова сапутница у пењању и обоје пењача из посљедње самосталне навезе, који су несрећном 35-годишњаку одмах пружили и прву помоћ. Крањскогорски полицајци настављају са прикупљањем информација о свим околностима догађаја и о свим сазнањима ће обавијестити надлежно окружно државно тужилаштво, још је саопштио Роланд Брајич.
(Телеграф)
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